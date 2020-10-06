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ordusunun bırakıp kaçtığı tank ve silahlar ilk kez A Haber'de

A Haber ’ın güçlü saldırıları sonucu kaçan askerlerinin arkalarında bıraktığı zırhlı araçlarını görüntüledi. Sıcak bölgede gelişmeleri anbean takip eden A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak’ın Azerbaycan’ın Fuzuli kentinden aktardığı son gelişmelere göre Ermenistan ordusu neredeyse 100 adet zırhlı aracını bırakarak kaçtı. İşte A Haber ekranlarında ilk kez görüntülenen o tanklar…

Giriş Tarihi: 6.10.2020 14:40 Son Güncelleme: 6.10.2020 14:42 ABONE OL
Ermenistan ordusunun bırakıp kaçtığı tank ve silahlar ilk kez A Haber'de

Ermeni ordusu, Azerbaycan askerleri karşısında adeta çaresiz kaldı. Öyle ki neredeyse 100 adet zırhlı aracını çatışma bölgesinde bırakarak kaçtı. Sıcak bölgedeki tüm gelişmeleri A Haber ekranlarına taşıyan Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, Ermenistan askerinin bırakıp kaçtığı tankları görüntüledi. Azerbaycan'ın Fuzuli kentinden son gelişmeleri aktaran Ulak, Ermeni askerlerinin bırakıp kaçtığı silahlarla ilgili şu bilgileri verdi: 1972 yılında SSCB döneminde üretilen oldukça etkili bir silah. Bu silah şuan Ermenistan tarafından Karabağ bölgesinde kullanılıyor.

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Ermenistan ordusunun bırakıp kaçtığı tank ve silahlar ilk kez A Haber'de
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