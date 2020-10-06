Ermenistan ordusunun bırakıp kaçtığı tank ve silahlar ilk kez A Haber'de

Ermeni ordusu, Azerbaycan askerleri karşısında adeta çaresiz kaldı. Öyle ki neredeyse 100 adet zırhlı aracını çatışma bölgesinde bırakarak kaçtı. Sıcak bölgedeki tüm gelişmeleri A Haber ekranlarına taşıyan Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, Ermenistan askerinin bırakıp kaçtığı tankları görüntüledi. Azerbaycan'ın Fuzuli kentinden son gelişmeleri aktaran Ulak, Ermeni askerlerinin bırakıp kaçtığı silahlarla ilgili şu bilgileri verdi: 1972 yılında SSCB döneminde üretilen oldukça etkili bir silah. Bu silah şuan Ermenistan tarafından Karabağ bölgesinde kullanılıyor.

İŞTE A HABER EKRANLARINDA İLK KEZ YAYINLANAN O GÖRÜNTÜLER

Son dakika haberi: Azerbaycan'ın ele geçirdiği Ermenistan'a ait Rus T-72 tankları ilk kez görüntülendi | Video

Ermeni askerleri zırhlı araçları bırakıp kaçtı! A haber bozguna uğrayan Ermeni ordusuna ait eşyaları görüntüledi

SON DAKİKA: Ermenistan askerleri cepheden kaçıyor! Kan donduran emir...