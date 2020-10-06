Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Yasin Börü' paylaşımı

'tan '' paylaşımı

, 'lı teröristler tarafından Diyarbakır'da katledilen 'nün anısına hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, "Değil 6, 66 yıl geçse de unutmayacağız! olayları esnasında, evinden kurban eti dağıtmak için çıktığı sırada, bölücü terör örgütü mensupları ve sempatizanları tarafından şehit edilen Yasin Börü kardeşimi rahmetle yad ediyorum" dedi.

Giriş Tarihi: 6.10.2020 16:48 Son Güncelleme: 6.10.2020 16:49 ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Yasin Börü' paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, PKK'lı teröristler tarafından Diyarbakır'da katledilen Yasin Börü'nün anısına sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, "Değil 6, 66 yıl geçse de unutmayacağız! 6-8 Ekim olayları esnasında, evinden kurban eti dağıtmak için çıktığı sırada, bölücü terör örgütü mensupları ve sempatizanları tarafından şehit edilen Yasin Börü kardeşimi rahmetle yad ediyorum" açıklamasında bulundu.

Son dakika haberi: Yasin Börü'nün yaralı kurtulan arkadaşı Yusuf Er o anları anlattı: Öldürmek bile onlara yetmedi! PKK-FETÖ ülkeyi iç savaş sürüklemeye çalıştı

ARKADAŞINA GÖNDER
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Yasin Börü' paylaşımı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA