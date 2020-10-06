Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Yasin Börü' paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, PKK'lı teröristler tarafından Diyarbakır'da katledilen Yasin Börü'nün anısına sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu.
Bakan Albayrak, "Değil 6, 66 yıl geçse de unutmayacağız! 6-8 Ekim olayları esnasında, evinden kurban eti dağıtmak için çıktığı sırada, bölücü terör örgütü mensupları ve sempatizanları tarafından şehit edilen Yasin Börü kardeşimi rahmetle yad ediyorum" açıklamasında bulundu.
Değil 6, 66 yıl geçse de unutmayacağız!— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 6, 2020
6-8 Ekim olayları esnasında, evinden kurban eti dağıtmak için çıktığı sırada, bölücü terör örgütü mensupları ve sempatizanları tarafından şehit edilen #YasinBörü kardeşimi rahmetle yad ediyorum.
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