PKK-FETÖ ülkeyi iç savaş sürüklemeye çalıştı

Terör örgütü PKK ve FETÖ'nün Türkiye'de bir iç savaş provası yaptığı ancak başaramadığı 6-8 Ekim Kobani olayları 6 yılını geride bırakırken PKK-FETÖ önce Kobani de denedi, başaramayınca bu kez sözde 'özerklik' bahanesiyle Güneydoğu'da 12 ayrı yerde hendekler açarak, bölge halkını ve güvenlik güçlerini karşı karşıya getirmeye çalıştı. Her iki provokasyonla emellerine ulaşamayan PKK-FETÖ, gerek Kobani olayları gerekse hendek terörüyle geride acı, yıkım ve gözyaşı bıraktı.



BÖLGEYİ YANGIN YERİNE ÇEVİRMİŞLERDİ

PKK-FETÖ işbirliğinin en önemli kanıtlarından biri de Diyarbakır'dan başlayarak bölgeye yayılan Kobani bahanesiyle yapılan terör eylemleri oldu. 6 yıl önce HDP'nin yaptığı MKY (Merkez Karar Yürütme) toplantısının ardından bölgeye yangın çeviren olayların fitili ateşlendi. HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve parti yöneticilerinin 'sokağa çıkın' çağrıları üzerine Doğu ve Güneydoğu'nun birçok kentinde sokağa çıkan terör örgütü yandaşları, 37 kişinin ölümüne, 435 vatandaş ile 326 güvenlik görevlisi yaralanmasıyla sonuçlandı. Olaylar sırasında Bağlar'da yoksul ailelere kurban eti dağıtan 16 yaşındaki Yasin Börü ile arkadaşları Hasan Gökguz, Ahmet Dakak ve Riyat Güneş sığındıkları bir evden alınarak önce silahla vurulup, defalarca bıçaklanarak katledildi. Önlerine ne geldiyse yakıp yıkan teröristler, onlarca kişinin iş yeri ve evini ateşe verdi. Olayların 2'inci günü sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Askerler zırhlı araçlarla kent merkezinde önlem aldı. Kısa sürede olaylar bastırılırken, devlet zarara uğrayan tüm vatandaşların zararı karşıladı.

ARKASINDAN PKK-FETÖ TEZGÂHI ÇIKTI

Olaylar sırasında bazı güvenlik güçlerinin göstericileri gözaltına almadığı ve yetkililere yanlış istihbari bilgi vererek yanılttığı ortaya çıktı. Kobani olayların arkasında bir PKK-FETÖ tezgahı olduğu 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından daha da netlik kazandı. Kobani bahanesiyle halkı sokaklara döken PKK-FETÖ Kobani'de denedi, başaramayınca bu kez sözde 'özerklik' bahanesiyle Güneydoğu'da 12 ayrı yerde hendekler açarak, bölge halkını ve güvenlik güçlerini karşı karşıya getirmeye çalıştı. Her iki provokasyonla emellerine ulaşamayan PKK-FETÖ, gerek Kobani olayları gerekse hendek terörüyle geride acı, yıkım ve gözyaşı bıraktı.

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