Lüks araçlara hack tuzağı! Araca uzaktan müdahale edip para kazanıyorlar

Uzmanlar, otomobillerin dijitalleşmesi ile birlikte siber risklerin ortaya çıkabileceğini belirterek, bu konuda çok ciddi açıklar olduğunu belirtiyor. Arabaların siber saldırılara karşı hem sigortalanması hem de buna karşı yazılımlar geliştirilmesi gerektiğini ifade eden uzmanlar, uzaktan hacklenen arabalara karşı önlemler alınabileceğini söylüyor. Uzmanlar, finans, ödeme, telekom sektöründe kullanılan blockchain tabanlı güvenlik yaklaşımının ileride ön plana çıkacağını, yakın gelecekte bunun otonom araçlar ve sağlık sektöründe de devreye alınacağını belirtiyor.

HACKER'LARIN ODAĞINDA

Teknoser Genel Müdürü Ozan İnan, otomotiv sektöründe otonom araçların hızla yayılmaya başladığını, araç içindeki veya dışındaki "sensor" ve "IoT" teknolojileri merkezi veya araç içinde daha fazla veri paylaşımında bulunulduğunu belirterek, "Büyük veri hızla artıyor. Bu sürecin farkında olan hacker'ların da ilgi odaklarından birisi artık otonom araçlar. Üreticiler testler sırasında birçok atak ile karşı karşıya kalıyorlar" dedi.

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