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TOGG’un 22’nci yerli otomobiline talip

Giriş Tarihi: 30.9.2020 ABONE OL
TOGG’un 22’nci yerli otomobiline Edirne talip
TÜRKİYE'NİN Otomobili Girişim Grubu (TOGG) üretim bandının 22. yerli otomobiline, plakası 22 olan Edirne talip oldu. Edirne Ticaret Borsası'ndan (ETB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla video konferans aracılığıyla Marmara Bölge Toplantısı düzenlendi. Hisarcıklıoğlu, toplantıda, yerli otomobilin üretim faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Yerli otomobilin Türkiye'ye gurur verdiğini belirten ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk de banttan çıkacak 22'nci otomobile talip olduklarını bildirdi.
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TOGG’un 22’nci yerli otomobiline Edirne talip
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