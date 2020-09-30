TOGG’un 22’nci yerli otomobiline Edirne talip

TÜRKİYE'NİNOtomobili Girişim Grubu (TOGG) üretim bandının 22. yerli otomobiline, plakası 22 olan Edirne talip oldu. Edirne Ticaret Borsası'ndan (ETB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla video konferans aracılığıyla Marmara Bölge Toplantısı düzenlendi. Hisarcıklıoğlu, toplantıda, yerli otomobilin üretim faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Yerli otomobilin Türkiye'ye gurur verdiğini belirten ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk de banttan çıkacak 22'nci otomobile talip olduklarını bildirdi.