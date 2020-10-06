Millî Savunma Bakanı Akar İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bugün bir araya geldi. İstanbul'a gelen İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, resmi temaslarda bulundu.

ASKERİ TÖRENİN ARDINDAN TOPLANTI YAPILDI

Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Wallace için askeri bir tören düzenledi. Törenin ardından da Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile özel bir toplantı gerçekleştirdi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI RESMİ AÇIKLAMA YAPTI

Konu ile ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile İstanbul'da görüştü. Wallace onuruna düzenlenen askeri törenin ardından iki Bakan baş başa görüştü, heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Millî Savunma Bakanı Yardımcısı Muhsin Dere'nin de yer aldığı görüşmelerde, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu." ifadelerini kullandı.

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