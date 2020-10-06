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Son dakika: 'ndan itirafı! Kobani soruşturmasına böyle karşı çıktı

'li Kemal , Kobani soruşturmasına tepki gösterirken, farkında olmadan ile olan kirli ittifakını da itiraf etti. Grup konuşmasında, Kobani soruşturmasını eleştiren Kılıçdaroğlu, HPD'li vekillerin tutuklanması ile asıl hedefin millet ittifakı olduğunu öne sürdü. HDP'li 'ın çağrısı üzerine başlayan olaylarda, 2 polis şehit olmuş, 35 kişi de yaşamını yitirmişti. Kılıçdaroğlu gruptaki konuşmasında HDP'ye haksızlık yapıldığını iddia ederek 'HDP'nin yanındayız' dedi. İşte Kılıçdaroğlu'nun o konuşması:

Giriş Tarihi: 6.10.2020 22:30 Son Güncelleme: 6.10.2020 22:32 ABONE OL
Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan HDP itirafı! Kobani soruşturmasına böyle karşı çıktı

CHP'li Kılıçdaroğlu'ndan bir kez daha HDP itirafı geldi. Kobani olayı soruşturmasında tutuklanan HDP'li vekillerin, millet ittifakına zarar vermek için içeri alındığını iddia ederek, CHP-HDP ortaklığını itiraf eden Kılıçdaroğlu, HDP'nin de yanında olduklarını ifade etti. İşte Kılıçdaroğlu'nun o açıklamaları:

Kılıçdaroğlu'ndan HDP itirafı | Video

İNCE'DEN CHP-HDP İTTİFAKINA GÖNDERME
Daha önce de CHP'nin içinden bir isim bu ittifaka gönderme yapmıştı. İnce mitinginde terör ile ilişkisi olanları aramızda istemiyoruz demişti. Muharrem İnce, hareketine katılamayacak olanları HDP-CHP ittifakına göndermede bulunarak anlattı.

İnce, "Atatürk'ü kabul etmeyenleri hareketimizde istemiyoruz. Terör ile bir şekilde ilişkisi olanları da istemiyoruz" dedi.

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Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan HDP itirafı! Kobani soruşturmasına böyle karşı çıktı
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