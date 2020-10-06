Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan HDP itirafı! Kobani soruşturmasına böyle karşı çıktı

CHP'li Kılıçdaroğlu'ndan bir kez daha HDP itirafı geldi. Kobani olayı soruşturmasında tutuklanan HDP'li vekillerin, millet ittifakına zarar vermek için içeri alındığını iddia ederek, CHP-HDP ortaklığını itiraf eden Kılıçdaroğlu, HDP'nin de yanında olduklarını ifade etti. İşte Kılıçdaroğlu'nun o açıklamaları:

Kılıçdaroğlu'ndan HDP itirafı | Video

İNCE'DEN CHP-HDP İTTİFAKINA GÖNDERME

Daha önce de CHP'nin içinden bir isim bu ittifaka gönderme yapmıştı. İnce mitinginde terör ile ilişkisi olanları aramızda istemiyoruz demişti. Muharrem İnce, hareketine katılamayacak olanları HDP-CHP ittifakına göndermede bulunarak anlattı.

İnce, "Atatürk'ü kabul etmeyenleri hareketimizde istemiyoruz. Terör ile bir şekilde ilişkisi olanları da istemiyoruz" dedi.