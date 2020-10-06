Gelen son dakika haberine göre; Fetullahçı Terör Örgütü yapılanmasının, 2013'teki idari yargı sınavı usulsüzlüğü soruşturmasında yeni gözaltı kararları çıktı.
21 şüpheli hakkında soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilirken, 18'i gözaltına alındı. 3 kişi ise aranıyor.
Daha önce de soruşturma kapsamında 27 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.Ankara'da ETÖ’nün Emniyet yapılanmasına operasyon: 16 gözaltı Son dakika: Sınavda usulsüzlük yapan FETÖ'cülere operasyon! Çok sayıda gözaltı var! Tam 120 sayfa yazışma! FETÖ'cü Zekeriya Öz'ün ByLock yazışmaları A Haber'de böyle deşifre edildi