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: Sınavda usulsüzlük yapan 'cülere operasyon! Çok sayıda gözaltı var!

haberine göre; 'nün 2013'teki idari yargı sınavında yaptığı usulsüzlüğe yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliden 18'i yakalandı.

AA
Giriş Tarihi: 6.10.2020 10:06 Son Güncelleme: 6.10.2020 10:11 ABONE OL
Son dakika: Sınavda usulsüzlük yapan FETÖ'cülere operasyon! Çok sayıda gözaltı var!

Gelen son dakika haberine göre; Fetullahçı Terör Örgütü yapılanmasının, 2013'teki idari yargı sınavı usulsüzlüğü soruşturmasında yeni gözaltı kararları çıktı.

21 şüpheli hakkında soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilirken, 18'i gözaltına alındı. 3 kişi ise aranıyor.

Daha önce de soruşturma kapsamında 27 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

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Son dakika: Sınavda usulsüzlük yapan FETÖ'cülere operasyon! Çok sayıda gözaltı var!
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