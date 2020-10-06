Tek icraatları işçi kıyımı oldu

CHP'li başkanların, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde vatandaşa verdiği sözlerin tümü havada kaldı. 500 günü çoktan geride bırakan CHP'li başkanların tek icraatları işçi çıkarmak oldu. Kentlerdeki altyapı eksikliği, trafik sorunu, asfaltlanmayan yollar, deniz kirliliği, pis koku, çöp sorunları yerinde saydı. İşte CHP'li başkanların 500 günlük karnesi:



ÇÖP, KOKU, TRAFİK...

CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer, ilçe belediyesinde olduğu gibi büyükşehir belediyesinde de gayrimenkulleri satmaya devam etti. Her yağmurda su basan cadde ve sokaklar, gün içinde içinden çıkılmaz hale gelen kent içi trafik, pis kokan körfez, bir türlü çözülemeyen çöp sorunu geçmişte olduğu gibi kentin ana gündem maddelerini oluşturmaya devam etti. Soyer'in yapmayı vaat ettiği birçok yatırım lafta kaldı. Yağan yağmurla birlikte İzmir'in cadde ve sokakları yine sel sularına teslim oldu. Kent içi trafiği rahatlatmak için 13 alt geçit ile 111 kavşak düzenlemesi yapma sözü veren Soyer bu konuda da bir şey yapmadı.



PROJELERE BİR ÇİVİ ÇAKMADI

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Zeydan Karalar, geçmiş dönemden devraldığı projelerin bir tanesine bile çivi çakmadı. Karalar, 2 bin 500'den fazla işçiyi çıkardı, sınavlara hazırlanan ve maddi durumu iyi olmayan ailelerinin çocuklarına büyük katkı veren gençlik merkezlerini kapattı, kenti reklam panolarıyla donattı. CHP'li Karalar, koronavirüs salgını nedeniyle fuar alanına belediye olarak sahra hastanesi kurduklarını ve kullanıma hazır olduğunu açıklayarak algı operasyonu yapmaya çalıştı. Ancak İl Sağlık Müdürlüğü'nün yaptığı denetimde sözde hastane tıbbi donanımlar olmadığı için mühürlendi. Başkan Karalar, belediyenin kendi ürettiği halk ekmeğin fiyatına yüzde 33'lük zam yaparak 60 kuruştan 80 kuruşa yükseltti.



VAATLERİN HİÇBİRİ TUTULMADI

Hatay'ın CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kırsal kalkınma projesi ile vatandaşlara destek olacağı sözünü vermişti. Ancak projeyle ilgili somut adımlar atamadı. Vatandaşa kooperatif kurma sözünü veren Savaş, kırsalda yetişen ürünleri bu kooperatifte toplayıp büyük marketlere satarak vatandaşa gelir elde edeceğinin sözünü vermişti ama 500'ü aşkın gün geçmesine rağmen kooperatif konusunda da somut bir adım atamadı. 6 tane de yat limanı projesinin sözünü vermişti. Ancak tek bir çivi çakılmadı.



İNDİRİM DEDİ ZAM YAPTI

Seçimden önce 'Mersin, tüm zamanların en ucuz suyunu içip kullanacak' diyen CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, zamlarla, su kesintileri ile Mersinlileri isyan ettirdi. Seçer, Mersin Limanı'nın kuzeyindeki 19 dönümlük alanda, Yenilikçi Ticaret Bölgesi projesi hayata geçireceğini duyurmuştu. Ancak bu seçim sözü havada kaldı. Yine Tevfik Sırrı Gür Lisesi'nin yanında yapılacak olan otopark için, "Kentin yıllardır çözülmesi beklenen otopark sorunu için düğmeye bastık" diyen Seçer'in bu projesi de sözde kaldı. Belediyede çalışan binlerce işçiyi işten çıkartan Seçer, üniversitede dağıttığı prezervatif ile gündeme gelmişti.



BOLU'DA 67 VAAT, SIFIR İCRAAT

Bolu'da, seçimi kazanınca Türk Bayrağını ve Kuran-ı Kerim'i öperek göreve başlayan CHP'li Tanju Özcan, 67 maddeden oluşan vaatlerini açıkladı. İlk icraatı ise 127 işçiyi kapının önüne koymak oldu. Hiç bir vaadi gerçek olmadı.



70 PROJE VAAT ETTİ, SIFIR ÇEKTİ

Seçim öncesi 70 proje vaat eden CHP'li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kendisinden önce başlatılan projeleri bile devam ettiremedi. Vatandaşın beklentilerini boşa çıkaran Ekicioğlu, söz verdiği su ve ulaşım indirimini de gerçekleştiremedi. Seçim öncesi vaatleri arasında yer alan "Benim Şehrim Benim Fikrim" adlı projesiyle Kırşehirlilere, "Belediyenin parasını nereye harcayacağımızı siz belirleyeceksiniz" diyen Ekicioğlu, bu sözünü de tutmadı. Seçildikten sonra halka fikrini sormak bir yana, halkın taleplerine de kulaklarını tıkadı. Kırşehir belediyesinin borç bilgilerinin yer aldığı tabloyu belediye binasına astıran Ekicioğlu'nun borç tablosunda yaptığı matematik hatası sosyal medyada eleştirildi. Sosyal medyada vatandaşlar "Dört tane rakamı bile alt alta toplayamayanlara belediye nasıl emanet edilir" diyerek tepki gösterdi.



Ertan GÜRCANER - Melih TORUNLAR - Murat KARAMAN - Bekir COŞKUN - Ali ALTUNTAŞ /Kasım ŞAHİN/SABAH

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