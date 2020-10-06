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’da operasyonu: 6 gözaltı

’da polis ekipleri tarafından / silahlı terör örgütünün basın ve kültür yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına; ekipler, PKK/KCK silahlı terör örgütünün basın ve kültür yapılanması içerisinde faaliyet yürüten şahısların yakalanmasına ve olarak kullanıldığı değerlendirilen bir iş yerine 6...

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 6.10.2020 12:30 Son Güncelleme: 6.10.2020 13:31 ABONE OL
Van’da PKK operasyonu: 6 gözaltı

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör örgütü PKK/KCK yönelik soruşturma kapsamında Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

'BASIN KÜLTÜR OFİSİ'NDE 6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Terör örgütü PKK/KCK'nın basın ve kültür yapılanması adı altından faaliyet gösterdikleri ve Basın Kültür Ofisi adı verilen iş yerine Van TEM şube ekiplerince yapılan baskında 6 şahıs yakalandı.

Van’da PKK operasyonu: 6 gözaltı | Video

Yaklanan şahıslar gözaltına alınırken şüphelilerin üst, iş yeri ve ikamet aramalarında; çok sayıda örgütsel dijital materyal ve dokümanlar ele geçirildi.

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Van’da PKK operasyonu: 6 gözaltı
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