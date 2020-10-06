Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör örgütü PKK/KCK yönelik soruşturma kapsamında Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

'BASIN KÜLTÜR OFİSİ'NDE 6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Terör örgütü PKK/KCK'nın basın ve kültür yapılanması adı altından faaliyet gösterdikleri ve Basın Kültür Ofisi adı verilen iş yerine Van TEM şube ekiplerince yapılan baskında 6 şahıs yakalandı.

Van’da PKK operasyonu: 6 gözaltı | Video

Yaklanan şahıslar gözaltına alınırken şüphelilerin üst, iş yeri ve ikamet aramalarında; çok sayıda örgütsel dijital materyal ve dokümanlar ele geçirildi.

Son dakika haberi: Bursa’da suç örgütü çökertildi! 1’i polis 7 kişi gözaltında

Son dakika: İYİ Parti'de kılıçlar çekildi! Akşener'e kürsüde büyük şok!