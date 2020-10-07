Esenler Belediye Başkanı Göksu'dan CHP'li İBB'ye 'metro' göndermesi!

CHP'li Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve geldiği günden itibaren hazır projeleri kendi hayata geçirmiş gibi gösterdi.

'MAHMUTBEY-MECİDİYEKÖY METRO HATTI' PAYLAŞIMI

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin resmi Twitter hesabında 29 Ekim'de açılacağı duyurulan Beşiktaş-Mahmutbey Metro hattına atıfta bulunularak, "Mahmutbey'den Mecidiyeköy'e toplu taşımayla giden bir İstanbullu aranıyor, Bi' şey deniycez de" paylaşımı yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma efsane bir cevap verdi.

"BİZ BUNU MART 2019'DA DENEMİŞTİK"

Göksu, aynı güzergahta 2019 yılında yapılan test sürüşünden kendisinin de içinde bulunduğu bir fotoğraf paylaşarak, "Biz bunu Mart 2019'da denemiştik, başka bir şey deneyin isterseniz" notunu yazdı.