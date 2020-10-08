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146 halk otobüsü işletmecisi Yavaş’a tepki olarak hatlardan çekildi

’nin ’li Başkanı ’ın özel toplu taşıma araçlarının güzergâh düzenlemelerinin genel kurulunda gündeme almaması üzerine 14 güzergâhta çalışan toplam 146 halk otobüsü hatlardan çekildi. CHP’li belediye konuyla alakalı yasal süreci başlattıklarını duyurdu.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Giriş Tarihi: 8.10.2020 14:35 Son Güncelleme: 8.10.2020 14:57 ABONE OL
146 halk otobüsü işletmecisi Yavaş’a tepki olarak hatlardan çekildi

Halk otobüsü işletmecileri, 14 ayrı güzergâhta çalışan toplam 146 halk otobüsünü hatlardan çekerek CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösterdi.

GÜZERGÂH DÜZENLEMESİ GÜNDEME ALINMAYINCA PROTESTO EDİLDİ

İşletmeciler, 146 halk otobüsü hatlardan çekme kararına 'özel toplu taşıma araçlarının güzergâh düzenlemelerinin Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulunda gündeme alınmamasını' gerekçe gösterdi.

ABB ve EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada hatlardan araçlarını çeken işletmecilerle ilgili yasal sürecin başlatıldığını kaydetti.

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146 halk otobüsü işletmecisi Yavaş’a tepki olarak hatlardan çekildi
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