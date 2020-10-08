146 halk otobüsü işletmecisi Yavaş’a tepki olarak hatlardan çekildi

Halk otobüsü işletmecileri, 14 ayrı güzergâhta çalışan toplam 146 halk otobüsünü hatlardan çekerek CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösterdi.

GÜZERGÂH DÜZENLEMESİ GÜNDEME ALINMAYINCA PROTESTO EDİLDİ

İşletmeciler, 146 halk otobüsü hatlardan çekme kararına 'özel toplu taşıma araçlarının güzergâh düzenlemelerinin Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulunda gündeme alınmamasını' gerekçe gösterdi.



ABB ve EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada hatlardan araçlarını çeken işletmecilerle ilgili yasal sürecin başlatıldığını kaydetti.

CHP’li Mansur Yavaş'tan Ankaralılar için skandal sözler: “Kırsal kesimi çok fazla önemsemiyorum”

Bugüne kadar 2.5 milyar TL borçlanma istedi