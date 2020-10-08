Son dakika: Dosyasının düşmesine altı ay kalmıştı... 11.5 yıl firar ettikten sonra İstanbul’da yakalandı





11 yıl altı aydır firari olan ve emniyet güçleri tarafından aranan Yavuz Kaşıkçı, İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından operasyonla yakalandı ve getirildiği İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Dosyasının düşmesine altı ay kala yakalandığı iddia edilen Yavuz Kaşıkçı tutuklanarak Metris Cezaevi'ne yerleştirildi.

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