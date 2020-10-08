Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Dosyasının düşmesine altı ay kalmıştı... 11.5 yıl firar ettikten sonra İstanbul’da yakalandı

Son dakika: Dosyasının düşmesine altı ay kalmıştı... 11.5 yıl firar ettikten sonra ’da yakalandı

Son dakika gelen habere göre 11 yıl altı aydır aranan ve yer altı dünyasının tanınmış isimlerinden olduğu ifade edilen , dosyasının düşmesine altı ay kala Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yakalandı ve tutuklandı.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 8.10.2020 11:09 Son Güncelleme: 8.10.2020 11:47 ABONE OL
Son dakika: Dosyasının düşmesine altı ay kalmıştı... 11.5 yıl firar ettikten sonra İstanbul’da yakalandı

İddialara göre; geçmişte yargılandığı davalardan ötürü bazı kesilmiş hapis cezaları bulunan, polisler tarafından aranan ve yer altı dünyasının tanınmış isimlerinden olduğu ifade edilen Yavuz Kaşıkçı, İstanbul'da operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.



11 yıl altı aydır firari olan ve emniyet güçleri tarafından aranan Yavuz Kaşıkçı, İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından operasyonla yakalandı ve getirildiği İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Dosyasının düşmesine altı ay kala yakalandığı iddia edilen Yavuz Kaşıkçı tutuklanarak Metris Cezaevi'ne yerleştirildi.

Teröre aman yok! 1 Ekim'de başladı, hedef 7 bin 400... Emniyetten dev operasyon! 27 ilde 59 kişi gözaltına alındı

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Dosyasının düşmesine altı ay kalmıştı... 11.5 yıl firar ettikten sonra İstanbul’da yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA