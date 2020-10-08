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'ten aleyhine yalan çeviri! Başkan Erdoğan'ın konuşmasını böyle verdiler

ordusu işgal ettiği yerlerden tek tek çekilirken, Ermenistan destekçilerinin algı oyunları devam ediyor. Son olarak kanalı, Başkan Erdoğan'ın tamamen yanlış çevrilmiş bir konuşmasını servis etti. Haberde , Karabağ’daki çatışmaları kızıştıran tarafmış gibi yansıtıldı..

Giriş Tarihi: 8.10.2020 21:54 Son Güncelleme: 8.10.2020 22:04 ABONE OL
France 24'ten Türkiye aleyhine yalan çeviri! Başkan Erdoğan'ın konuşmasını böyle verdiler

Fransız devlet kanalı France 24, Başkan Erdoğan'ın Dağlık Karabağ hakkındaki konuşmasını çarpıtarak, Erdoğan'ın söylemediği cümleleri söylemiş gibi alt yazı hazırladı.

France 24'ten Türkiye aleyhine yalan çeviri! Başkan Erdoğan'ın konuşmasını böyle verdiler

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France 24 kanalı Başkan Erdoğan'ın TBMM'de yaptığı konuşmayı yayınlayarak, Erdoğan'ın "Çıkmaları gerekirki burada bir çözüme ulaşılsın. İşte şimdi netice zamanı, Azeri kardeşlerimiz de kendi göbeklerini kesmenin adımını attı." sözlerini söylemesine rağmen alt yazıda "Türkiye bu adil olmayan, hukuksuz ve kanlı oyunu bozmak için elindeki gücü ve kuvveti kullanmaya kararlı. Diğer dünya güçlerine meydan okuma riskini alarak, Azeri kardeşlerimizin yanında duruyoruz" şeklinde çevirdi.

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France 24'ten Türkiye aleyhine yalan çeviri! Başkan Erdoğan'ın konuşmasını böyle verdiler
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