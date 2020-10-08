Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'kısa hatırlatma'! "Biz Rükû'da Allah'ın huzurunda eğiliriz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan 'kısa hatırlatma' notuyla yaptığı: "Biz Rükû'da Allah'ın huzurunda eğiliriz. başka hiçbir gücün önünde eğilmedik, eğilmeyiz bu böyle bilisin" ifadelerinin yer aldığı bir video paylaştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan 'kısa hatırlatma' notuyla paylaşım yaptı

OLAY

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Temim'in önünde eğildi' şeklinde bir iddiada bulundu. Karşılamaya ilişkin yayınlanan fotoğraf ve videolarda böyle bir durumun gerçek dışı olduğu görüldü. Kemal Kılıçdaroğlu'nun algısı yine elinde patladı.

Kılıçdaroğlu’nun yalanı yine elinde patladı | Video

AK PARTİ'DEN TEPKİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın Katar ziyaretinde çekilmiş bir fotoğraf üzerinden 'Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Temim'in önünde eğiliyor' şeklimde bir iftirayı ortaya attı. Kılıçdaroğlu'nun 'İtibar suikastı'na AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik çok sert tepki gösterdi.

Çelik, "Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanımızı eleştirmek adına yalan siyasetine bir kez daha başvurmasını kınıyoruz. Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na karşı siyasi husumet içindedir. Türkiye karşıtı bir siyasettir bu." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI'NA İFTİRA ATMAK ARTIK HUSUMETİN BEYANIDIR"

Çelik'in konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızın yurt dışında yabancı bir liderin önünde eğildiği iddiasıyla son derece yakışıksız bir beyanat verdi. Görüntünün tamamını milletimizin takdirlerine sunuyorum. Türkiye Cumhurbaşkanlığına yapılan bu iftira artık husumetin beyanıdır.

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanımızı eleştirmek adına yalan siyasetine bir kez daha başvurmasını kınıyoruz. Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına karşı siyasi husumet içindedir. Türkiye karşıtı bir siyasettir bu.

"KILIÇDAROĞLU'NUN YAPTIĞI MUHALEFET DEĞİLDİR, TÜRKİYE CUMHURİYETİ'Nİ KÜÇÜK DÜŞÜRMEK İÇİN YALAN ÜRETMEKTİR"

Kılıçdaroğlu'nun yaptığı muhalefet değildir. Türkiye Cumhuriyeti'ni küçük düşürmek için yalan üretmektir. Siyasi tarihimizde daha önce görülmemiş, kendi devletini küçük düşürme gayreti içinde olan bir yalan siyaseti görüyoruz.

TRUMP İLE GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN YALANINI DA HATIRLATTI"

Kılıçdaroğlu, daha önce de Sn Cumhurbaşkanımız ile Trump arasında gerçekleşen heyetler arası görüşmeye ilişkin Türk heyetinin not tutmadığına dair aslı olmayan bir iddiada bulunmuştu. Bunun yalan olduğu ispatlanmıştı.

Maalesef CHP'nin yalan siyaseti, siyasi hafızayı anlık fotoğraf karelerine indirgeyen bir tükenmişliktir; 3 saniye öncesi ile sonrasını bir arada görme kapasitesine sahip değildir. Ancak yabancı devletlerin yapacağı türden kara propoganda yöntemleri bunlar.

"SİYASETEN EĞİLİP BÜKÜLMEK BİZİM KİTABIMIZDA YOKTUR"

CHP yönetimi, parti içi rekabeti dahi yalan üzerinden yönetmeye çalıştı. "Beştepe'ye giden CHP'li" tezgahının kaynağı da CHP Genel Merkezi çıktı, yalanı tezgahlayan isimler CHP Kongresinde yerlerini korudu.

Kılıçdaroğlu, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de ve Libya'da Türkiye'nin statükoya eğilmesini isterken Cumhurbaşkanımız dimdik durdu. Siyaseten eğilip bükülmek bizim kitabımızda yoktur. Cumhurbaşkanımız hakkında böyle konuşanlar aynaya baksın.

"CUMHURBAŞKANIMIZ DİMDİK AYAKTADIR"

Neticede CHP yönetiminin, yalandan medet uman siyaset anlayışı gün geçtikçe farklı örneklerle karşımıza çıkmaktadır. Bu siyaset anlayışı zavallılıktır.

Cumhurbaşkanımız milletimiz adına devletimizin hak ve menfaatlerini temsil etmekte ve korumakta eğilmez ve bükülmez Türkiye siyasetini dirayetle yönetmektedir. İçerde Kılıçdaroğlu'nun ürettiği bu husumet ve yalan siyasetlerine rağmen Cumhurbaşkanımızın duruşu dimdik ayaktadır.