Lüks sitelere yardım kolisi dağıtan İBB, muhtaç vatandaşlara yardımı kesti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, yardıma muhtaç vatandaşlara yapılan sosyal yardımları kesmeye başladı. SABAH gazetesinin elde ettiği bilgilere göre İBB'den yıllardır sorunsuz şekilde yardım alan vatandaşlar, son 1 hafta içinde İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'ndan gelen 'sosyal yardım talebiniz olumsuz sonuçlanmıştır' mesajları ile şaşkına döndü.

GAZİ'NİN YARDIMI KESİLDİ

Sosyal Yardım parası kesilenlerden biri olan 15 Temmuz Gazisi Yahya Tezgelen, "15 Temmuz Hain Darbe girişiminde Taksim'de yaralandım. Daha sonra İBB şehit ailelerine ve maddi durumu kötü olan gazileri sosyal yardım yapılanlar kapsamına aldı. Ne benim ne de şehit ailelerinin bu kapsamda bir başvurusu olmadan bunu yaptılar. 4 yıl boyunca sorunsuz şekilde 200 TL para veriliyordu. Ancak Eylül ve Ekim'de sosyal yardımdan gelen para kesildi. Pazartesi gününden beri ise gerek şehit ailelerine gerekse gazilere sosyal hizmetlerden 'başvurunuz olumsuz sonuçlanmıştır' mesajı geliyor. Bu kartları iptal ederken hiç mi utanmadılar. Hani gazilerin, şehitlerin haklarını savunuyorlardı?" diyerek sitem etti.

TABLO ALMASAYDINIZ YARDIMI KESMESEYDİNİZ

İBB yönetiminin İngiltere'nin Başkenti Londra'daki bir müzayede evinden 935 milyon 400 bin TL'ye alınan ve sahte olduğu öne sürülen tablo üzerinden tepki gösteren yüzde 60 engeli bulunan Zehra Hayel ise "Bu tabloyu alacakları yere bizim aldığımız yardımı kesmeseydiniz. Yüzde 60 engelliyim ve bugün sosyal yardımımı iptal ettiler" dedi.

'ÖNÜNE GELENİ BUDUYORLAR'

İsmail Tüllüoğlu ise "Bundan önceki yönetim Allah var İstanbul'un 39 ilçesinde yaşayan hiçbir vatandaşı ayırmadan muhtaç ailelere yardım ediliyordu. Ben kirada oturuyorum. Evimde hiçbir eşya yoktu. Çocuklarım yerde yattığı için Kadir Topbaş Bey 8 sene önce ranza ve çamaşır makinası hediye etti. O dönem komşumuz da durumumuzu bildiği için evindeki eski bir televizyon vardı onu verdi. Bu yönetim Ağustos ayında evimize birini gönderdi. Geldi inceledi ardından da aldığım 200 TL yardımı kesti. Bizim zaten durumumuz olsa neden 200 TL yardım için uğraşalım. Ben yardım alan diğer arkadaşlarla da konuştum herkesin sosyal yardım parası kesilmişmiş durumda. Almışlar ellerine baltayı önlerine geleni buduyorlar. Çocuklarımız var hadi bizi düşünmüyorsunuz bari onlar için vicdanlı olun. Parti ayrımı yapılmaz bu işlerde bu zamana kadar sen sucusun bucusun diyerek kimseyi ayırmadan hep yardım edildi. Şimdi bizim orada bir söz var bunlar baltayı kendi ayaklarına vuruyorlar" şeklinde konuştu.

SOSYAL MEDYADA DA PAYLAŞILDI

İBB tarafından kesilen sosyal yardım kartları sosyal medyada da tepki çekti. Bir vatandaş, "İBB'ye yardım başvurusu yapıyorum. Başvuru alınırken ilgi alaka çok güzel, evimde eşyam yok, yardıma ihtiyacım var, buzdolabım hiçbir şeyim yok, çalışamıyorum maaşım yok, sağlık sıkıntım var diyorum. Konsey reddetmiş neye göre diye soruyorum konsey kararı denilyor. Ölmemiz mi gerek?" mesajını paylaştığı görüldü. Sinan Toprak adlı bir başka vatandaş ise "Annem 86 yaşında Alzheimer hastası. Annemle beraber yaşıyoruz. Ben de engelliyim. Neden bizim market yardımımızı kestiniz? Yüzde 80 engeli bulunan Sinan Ünlü ise "Sayın başkan bugün atalarımız İstanbul'u kurtarmış, siz yüzde 80 engelli bir İstanbulluyu kurtaramıyorsunuz…" mesajını paylaştı. Umut Kar adlı vatandaş ise "Asgari ücretle çalışan iki çocuğuna bakan bir babayım Üstelik maaşımda haciz var, çocukların ihtiyaçlarını alamıyorum. İBB sosyal hizmetler nakdi desteğe başvurdu vermediler. Ek gelirim yok evim kira üstüme kayıtlı hiçbir şey yok lütfen yardım edin" dedi.

LÜKS SİTELERE KOLİ DAĞITILDI

İBB yönetimi pandemi sürecinde maddi durumu yeterli olmayan aileler için piyasa değeri 70 TL olan yardım kolileri için 150 TL para ve bağış kampanyası başlattı. Yardıma muhtaç aileler erzak yardımı beklerken İBB ekipleri erzak kolilerini villalarda ve lüks sitede yaşayan ailelere teslim ederken görüntülendi. Ortaya çıkan görüntülerde yandaşlarına erzak dağıttığı tespit edilen CHP'li yönetim 'Onların da gelirlerinde ciddi bir düşüş oldu. Başvurdular biz de teslim ettik. Büyütülecek bir konu değil" açıklamasında bulundu. Ancak son model araçlarının garajda olduğu villalara teslim edilen koliler bazı İBB çalışanlarını da rahatsız ederken, "Yardıma muhtaç insanlar yardım beklerken biz lüks bir hayat süren ailelere erzak kolisi teslim ediyoruz" tepkisinde bulunduğu görüntüler ortaya çıkmıştı.

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