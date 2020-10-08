Son dakika haberler İş adamı Hacı Ahmet Ziylan vefat etti! FLO kurucusu Ahmet Ziylan kimdir?

İş dünyasından üzen vefat... İş adamı ve hayırsever Hacı Ahmet Ziylan bugün sabaka karşı hayatını kaybetti. Ziylan'ın vefatını duyan yakınları ve sevenleri aileye ve iş dünyasına baş sağlığı diledi. Hacı Ahmet Ziylan 85 yaşındaydı. Üzücü son dakika haberini Ziylan'ın Onursal Başkanı olduğu Araştırma Vakfı duyurdu.
HACI AHMET ZİYLAN KİMDİR?
Hayırsever iş adamı Hacı Ahmet Ziylan 85 yaşındaydı. Gaziantepli olan Ziylan FLO marka ayakkabı şirketler grubunun da kurucusu. FLO 1960 yılında Ahmet Ziylan tarafından küçük bir atölyede temelleri atılan bir marka olarak öne çıkmış bugün önemli yerli ayakkabı mağaza zincirlerinin içerisinde yer almakta.
BAŞKAN ERDOĞAN EYLÜL'DE ADINI TAŞIYAN BİR MERKEZ AÇMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te, Diyanet İşleri Başkanlığı Hacı Ahmet Ziylan Eğitim Merkezi Müdürlüğünün açılışını gerçekleştirmişti.
HABERİ ALANLAR ZİYLAN'I HAYIRSEVERLİĞİ İLE ANDILAR
Sosyal medyada vefat haberini alanlar Hacı Ahmet Ziylan'ı hayırseverliği ile andılar. İşte bazı yorumlar;
"Gözü gönlü bol yaşama gayesi insanlığa hizmet olan hayırsever işadamı Ahmet Ziylan amca hakka yürüdü Rabbim mekanını Cennet eylesin"
"Gaziantepli Hayırsever İşadamı Ahmet Muktad Ziylan, 85 yaşında yaşamını yitirdi. Merhuma Allah'tan rahmet; yakınlarına ise başsağlığı diliyorum."
"Hacı Ahmet Ziylan Bey vefat etti. O, örnek bir müteşebbis, cömert bir hayırsever, başarılı bir iş adamı, Arif bir Anadolu insanı ve salih bir Müslüman idi. Rabbim mekanını cennet eylesin inşallah."
"Mütevazi kişiliği, hoş sohbeti ve hayırseverliği ile tanınan, yüzlerce hafızın yetişmesinde emeği olan Kur'an aşığı Ahmet Ziylan amcamız vefat etmiştir. Rabbim gani gani rahmet eylesin. Peygamber'imize komşu eylesin."
"Ülkemizin önemli iş adamlarından, fakat iş adamlığından ziyade hayırseverliğiyle öne çıkan Hacı Ahmet Ziylan vefat etmiş. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Camiler, Kuran Kursları, evlendirdiği gençler ve yetimlerle anılan, "Hayırda Yarışan" bir iş adamımızdı."
"Kıymetli dostlar; Vakfımızın Onursal Başkanı, büyüğümüz, ağabeyimiz, hayırsever Gaziantep'li Ahmet Ziylan bugün Rabbimizin rahmetine ermiştir. Hüküm Allah 'ındır. Rabbimizden rahmet niyaz ediyoruz. Hoşgör Fatih İlim Araştırma Vakfı"