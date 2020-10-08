Son dakika: Sözü verilen 929 TOKİ evi için müjdeli haber geldi

Hem valiliğimiz hem bakanlığımız bu süreçte yoğun gayret sarf etmekte, vatandaşların mağdur olmamaları için. Pandeminin etkisi nedeniyle, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlarımızı kuramıza dahil etmedik. O yüzden noter huzurunda, komisyon gözetiminde mahallede bulunan muhtarlarımız, azalarımızı komisyona dahil ederek noter huzurunda kuramızı tamamlayacağız. Bugün Cumhuriyet Mahallesi 4'üncü Etap 2'inci bölgesin yapımı tamamlanan 984 konutun, 929 adetini vatandaşlarımıza inşallah kura ile teslim etmeyi planlıyoruz. 5030 konut teslim etmiş olacağız. Cumhuriyet etabı ile. 5716 konutumuz yapılmış hazır bekliyor. Geri kalan konutlarımızı da etap dışında kalan vatandaşlarımıza bir aksilik olmazsa ekim ayı içerisinde teslim etmeyi hedefliyoruz" dedi.