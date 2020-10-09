Babasına kızdı, intihara kalkıştı

Edinilen bilgilere göre, olay Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Hızmalı Köprüsü'nde meydana geldi. İddiaya göre evde babası ile tartışan Mustafa H. (28) Hızmalı Köprüsü'ne gitti.

İntihar girişiminde bulunan genci gören çevredeki vatandaşlar durumu emniyet, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak köprüyü yayaların geçişine kapattı. Emniyet ekiplerinin ikna çabalarıyla intihardan vazgeçirdiği Mustafa H. köprüden indirildi..Olayla ilgili soruşturması sürüyor.