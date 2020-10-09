İYİ Parti’de son dakika! Akşener kararını verdi krizin ateşini körükledi

VEKİLLER DÜN TOPLANTIYA KATILMADI

Söz konusu "tercih edilmemesi gerekenler" listesinin mimarı olarak Koray Aydın gösterilirken bu listede yer alan 14 milletvekili Meral Akşener'in bu hafta konuşma yaptığı grup toplantısına katılmadı.

SON DAKİKA AKŞENER KARARINI VERDİ

GİK listesindeki krizin büyümesi üzerine Koray Aydın'a öfkeli muhaliflerin görüşme talebini kabul eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener talepleri dinledi ancak yerine getirmemeyi tercih etti.