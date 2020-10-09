SON DAKİKA... Başkan Erdoğan Türkiye'nin son sözünü açıkladı: Geri adım yok

BAŞKAN'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMALARI; İYİ NİYETLİ DEĞİLLER

Türkiye askeri varlığıyla sadece kardeş Katar'ın değil, bütün Körfez bölgesinin istikrarına ve barışına hizmet etmektedir. Kaos hesapları yapanlar dışında hiç kimse, Türkiye'nin ve Türk askerinin Körfez bölgesindeki mevcudiyetinden rahatsız olmamalıdır.

KATAR'IN DURUŞUNU ASLA UNUTMAYIZ

Türkiye ve Türk milleti olarak 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra Katar'ın ülkemizle sergilediği dayanışmayı asla unutamayız. Bizler de Katarlı kardeşlerimize yönelik haksız abluka ve yaptırımların boşa çıkarılması için her türlü çabayı gösterdik, gösteriyoruz.