SON DAKİKA... Başkan Erdoğan Türkiye'nin son sözünü açıkladı: Geri adım yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü son dakika açıklamaları dünya gündeminde. Uluslararası ajansların farklı birçok başlıkla gün içerisinde servis ettiği Katar Gazetesi The Peninsula röportajının satır aralarında bölge ve dünyaya çok önemli mesajlar vardı. Başkan verdiği mesajlarda özellikle Ermenistan ve Yunanistan konusundaki anlaşmazlıklar ve bu ülkelere arka çıkmak için Türkiye ile olan hukukunu bozmayı göze alan Avrupa ülkelerini uyardı ve kararlılık vurgusu yaptı. Erdoğan "Türkiye'nin yok sayıldığı hiçbir çözümü kabul etmeyiz" dedi.
Başkan Erdoğan geçtiğimiz gün ziyarette bulunduğu Katar'ın "The Peninsula" gazetesine röportaj verdi. İşte o söyleşiden satırbaşları ve ayrıntılar;
BAŞKAN'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMALARI; İYİ NİYETLİ DEĞİLLER
Türkiye askeri varlığıyla sadece kardeş Katar'ın değil, bütün Körfez bölgesinin istikrarına ve barışına hizmet etmektedir. Kaos hesapları yapanlar dışında hiç kimse, Türkiye'nin ve Türk askerinin Körfez bölgesindeki mevcudiyetinden rahatsız olmamalıdır.
KATAR'IN DURUŞUNU ASLA UNUTMAYIZ
Türkiye ve Türk milleti olarak 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra Katar'ın ülkemizle sergilediği dayanışmayı asla unutamayız. Bizler de Katarlı kardeşlerimize yönelik haksız abluka ve yaptırımların boşa çıkarılması için her türlü çabayı gösterdik, gösteriyoruz.
TÜRKİYE SURİYE'DE KALICI MI?
Hiçbir ülke hiçbir büyük devlet sınırlarının dibinde bir terör örgütünün palazlanmasına müsaade etmez. Türkiye, Suriye topraklarında asla kalıcı değildir. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Ne İdlib'in ne de geri kalan Suriye topraklarındaki unsurların ülkemizin güvenliğini tehdit etmesine müsaade etmeyiz.
LİBYA'DA BÜYÜK BİR FIRSAT VAR VE HEBA EDİLMEMESİ GEREKİYOR
Libya'da gelinen noktada, Türkiye'nin girişimleriyle sahada sağlanan sükunet sayesinde ortaya bir fırsat çıktı. Hem Libya hem de bölge barışını ve istikrarını koruyacak bu fırsatın heba edilmemesi gerekiyor.
SON DAKİKA ASLA GERİ ATMAYACAĞIZ!
Türkiye, her zaman Doğu Akdeniz'in zenginliklerinin kıyı ülkelerince hakkaniyetli şekilde paylaşımından yana olmuştur. Bunu tüm diplomatik girişimlerimizde vurguladık. Ancak başta Yunanistan olmak üzere Türkiye'nin varlığından rahatsız devletler tek taraflı adımlarla gerginlik çıkarıcı tutum içerisine girdiler. Sömürgeciliğiyle ünlü Fransa'nın Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve şimdi de Ermenistan'ı kışkırtan tavrının altında Türkiye'nin bölgede etkin rol alması bulunuyor. Ege ve Akdeniz meselesi Türkiye'nin asla geri adım atmayacağı bir meseledir. Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yok sayıldığı, kıyılarına hapsedildiği hiçbir çözümü kabul etmediğimizi tüm platformlarda yüksek sesle dile getirdik, getirmeye devam edeceğiz. Hak ve menfaatlerimizi her zaman ve her şartta korumaya, savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz.
KADROLARIMIZDA ATALET VE ZAYIFLAMA YOK
Bugün AK Parti 11 milyona yaklaşan üye sayısı, dinamizmi, vizyonu ve millete hizmet aşkıyla ilk günkü heyecanını korumaktadır. Partimizin kadrolarında ve ufkunda herhangi bir atalet ve zayıflama yoktur. Milletle bağımızı güçlü tuttuğumuz sürece de Türkiye'ye daha uzun yıllar hizmet etmeyi sürdüreceğimize inanıyoruz.
KAZAN-KAZAN PRENSİBİ
Doğu Akdeniz'deki kararlılığımızı görenler ve ülkemize içi boş tehditlerle geri adım attıramayacağını anlayanlar nihayet diyalog çağrılarımıza kulak vermek zorunda kaldı. Oysa biz en başından diplomasi kanallarını açık tuttuk. Türkiye diyalogdan yana olduğunu sadece söylemleriyle değil eylemleriyle de açık ve net biçimde ortaya koydu. Biz, uluslararası hukuk açısından haklı olmanın rahatlığı içindeyiz. Adımlarımızı Akdeniz ülkelerinin hepsinin çıkarına olacak şekilde kazan-kazan prensibiyle atıyoruz.
AZERBAYCAN'IN YANINDAYIZ
Uluslararası toplumun katliam ve işgallere yıllardır sessiz kalmasından cesaret bulan Ermenistan, mütecaviz adımlarını sivillere yönelik yeni saldırılarla sürdürdü. Azerbaycan da bunun üzerine işgal altındaki topraklarını kurtarmak için harekete geçti ve şimdi Ermenistan'ın haydutlukla elde tuttuğu bölgeleri bir bir geri alıyor. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 'tek millet, iki devlet' düsturu içinde haklı davasında Azerbaycan devletinin, halkının yanındadır. Azerbaycanlı kardeşlerimize desteğimizi bütün imkanlarımızla sürdüreceğiz.
'İNİSİYATİF ALDIK' DİYENLER ÇÖZÜMSÜZLÜK ÜRETTİ
Bu bölgesel sorunun çözümü için sözde inisiyatif aldığını öne süren devletler, uluslararası yapılar ne yazık ki bugüne kadar sorunu çözümsüzlüğe mahkûm ettiler. Bu devletlerin ve kurumların tutumu Ermenistan'ın şımarmasına neden oldu. Azerbaycan'ın, yıllardır sonuçsuz bırakılan ve Ermenistan'ın artan saldırılarıyla katlanılamaz hale gelen bu sorunu fiili bir mücadeleyle çözme yoluna gitmesi hem tarihin hem hukukun gerçeklerinin gereğidir. Bu sorunu kalıcı şekilde çözmek için BM kararlarının uygulanması gerekiyor.
DAĞLIK KARABAĞ'DA SON DURUM; "ANCAK İŞGAL SON BULURSA SORUN ÇÖZÜLÜR"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye - Afrika Ekonomi ve İş Forumu Açılış Oturumu'nun açılışına video konferans ile bağlanarak yaptığı konuşmada önemli siyasi mesajlar verdi:
Dağlık Karabağ'da sıcak çatışmalar yaşanıyor. Karabağ, 30 yıldır Ermenistan tarafından işgal edilmiş bir Azerbaycan toprağıdır. Ermenistan bu topraklardan, yapılan tüm çağrılara rağmen çekilmemiştir. Minsk Grubu da sorun çözme konusunda hiçbir irade göstermemiştir. Ermenistan'ın uzlaşmaz tavırları ile kangrene dönmüş sorunun çözümü işgalin son bulmasıdır. Azerbaycan'ın, topraklarını özgürleştirme konusunda son derece kararlı olduğunu görüyoruz. Türkiye olarak tüm kalbimizle Azerbaycan'ın haklı mücadelesini destekliyoruz.
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar basınına flaş açıklamalar | Video
KORONAVİRÜS DÖNEMİNDE HERKESİN YARDIMINA KOŞTUK
Biz koronavirüsün en sancılı döneminde dost ve kardeşlerimizin yardımına koştuk. Din, dil, ırk ayrımı yapmadan 154 ülke ve kuruluşun yardım isteğine destek verdik. Yardımlarımız arasında 46 Afrika ülkesi de var. Bu süreçler dostlukların da sınandığı kritik eşiklerdir. Batılı gelişmiş ülkelerin maske savaşlarına giriştiği dönemde Afrika halkları salgında kaderlerine terk edildi.Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'kısa hatırlatma'! "Biz Rükû'da Allah'ın huzurunda eğiliriz"