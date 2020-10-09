Son dakika... Mahkeme hükmünü dile getiren avukata şok! FETÖ'cüye "FETÖ'den ceza aldı" dediği için dava açıldı

"FETÖ'DEN CEZA ALDI"

Tüm bu gelişmelerin yaşanması ardından Çatal, bir dosyanın vekili olarak görev aldı. Karşı tarafın avukatı Murat Altındere bu dosyaya bir dilekçe sundu. Dilekçede, "Zira şikayetçi vekili yıllardır şahsıma sebepsiz yere husumet beslemekte olup bu uğurda her yola başvurmaktan, hatta bana karşı yasadışı örgütlerle birlik olmaktan dahi çekinmemiştir… Müşteki vekili Mersin'de görülen bir davada FETÖ Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmaktan 6 yıl 3 ay hapis cezası almıştır" diyerek Çatal'ın FETÖ'cü olduğunu ima etti.

GARİP DAVA

FETÖ'den hapse çarptırılıp kaçmaya çalışırken yakalanan Çatal ise bu sözler üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak suç duyurusunda bulundu. Yapılan suç duyurusu ardından Altındere ifade verdi. İfadesinde, müşteki hakkında o dönemde FETÖ üyeleri ile birlikte kumpas kurmaktan dava açılmış bulunduğunu, Çatal hakkında 6 yıl 3 ay ceza verildiğini, kendisinin de bu mahkeme kararına atıfta bulunduğunu kaydetti. Hakaret kastı ile hareket etmediğini, suçu kabul etmediğini beyan etti.

Mersin Cumhuriyet Savcısı Yeşim Doğan Kar şaşırtıcı bir şekilde Avukat Murat Altındere hakkında 'Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan dava açtı. İddianame şaşkınlığa sebep oldu.

FETÖ'DEN CEZA ALDIĞINI DİLE GETİRDİ BAŞINA GELMEYEN KALMADI

Dilekçede, "Şikayetçi vekili Mersin'de görülen bir davada Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmaktan 6 yıl 3 ay hapis cezası almıştır" diyerek Çatal'ın FETÖ'cü olduğunu ima etti. FETÖ'den ceza alan Çatal ise bu sözler üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak suç duyurusunda bulundu. Altındere ise hakaret kastıyla hareket etmediğini, suçlamayı kabul etmediğini söyledi.

"BU KARAR FETÖ'YÜ CESARETLENDİRİR"

MERSİN Cumhuriyet Savcısı Yeşim Doğan Kar şaşırtıcı bir şekilde Avukat Murat Altındere hakkında 'Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan dava açtı. Savcının hazırladığı iddianame şaşkınlık yarattı. SABAH'ın ulaştığı Avukat Murat Altındere, "İddianameye çok şaşırdım. Çünkü suça konu dilekçemde İsmail Çatal'ın Mersin Ağır Ceza Mahkemesi'nden FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası aldığını belirtmiştim. Bunun dışında yorum ve değerlendirmem olmadı. Sadece mahkeme kararını bildirdim. Savcı tarafından bu durum hiçbir gerekçe gösterilmeksizin şahsa karşı hakaret kabul edildi ve hakkımda kamu davası açıldı. Eğer bir kişinin FETÖ'den ceza aldığını yazmak ve söylemek suç ise Türkiye'de binlerce insan bu suçu işliyor. Bu olağandışı bir durumdur, FETÖ'yü ve mensuplarını cesaretlendirir. HSK'yı göreve davet ediyorum" dedi.

SABAH'ın ulaştığı Avukat Murat Altındere, "Savcının hazırladığı iddianame çok şaşırdım. Çünkü suça konu dilekçemde İsmail Çatal'ın Mersin Ağır Ceza Mahkemesi'nden FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası aldığını belirtmiştim. Bunun dışında yorum ve değerlendirmem olmadı. Sadece mahkeme kararını bildirdim. Savcı tarafından bu durum hiçbir gerekçe gösterilmeksizin bu durum şahsa karşı hakaret kabul edildi ve hakkımda kamu davası açıldı. Eğer bir kişinin FETÖ'den ceza aldığını yazmak ve söylemek suç ise Türkiye'de binlerce insan bu suçu işliyor. Bu olağandışı bir durumdur, FETÖ'yü ve mensuplarını cesaretlendirir. HSK'yı göreve davet ediyorum" dedi.