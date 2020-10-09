SON DAKİKA... Terörist olduğu ortaya çıkan Avukat Merve Doğan'ın şaka gibi açıklaması: Bize terörist gözüyle bakıyorlar!

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Aynı zamanda Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi'nin de yöneticisi yapılan Doğan, Ankara, İstanbul, Diyarbakır başta olmak üzere Baro Kadın Hakları Komisyonu adına çok sayıda dava ve duruşmalara katılıyordu. Doğan'ın son durumu, barolarla ilgili düzenlemeyi de akıllara getirdi. Çoklu baro sistemine karşı çıkan ve her platformda "Barolar hükümet eliyle yıpratılıyor. Bizlere terörist muamelesi yapılıyor. Savunma hakkı kısıtlanıyor" gibi söylemlerle CHP ve HDP'nin desteğini alan barolarda avukat Merve Nur Doğan'ın da içinde bulunduğu barolar basın açıklamasında "Bizlere terörist gözüyle bakılıyor" iddiasında bulunuyordu.