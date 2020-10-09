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| 'ın göçmenlere zulmü böyle görüntülendi! İmdada yetişti

'ın göçmenlere yönelik uyguladığı zulüm devam ediyor. Gelen haberine göre; Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenliği tarafından Türk karasularına itilerek ölüme terk edilen lastik bottaki 18 kaçak , Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 9.10.2020 10:07 Son Güncelleme: 9.10.2020 10:12 ABONE OL
Son dakika | Yunanistan'ın göçmenlere zulmü böyle görüntülendi! İmdada Türkiye yetişti

Son dakika haberi: Yunanistan göçmenlere yönelik insanlık dışı ve hukuk tanımaz tavırlarına bir yenisini daha ekledi. Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan tarafından denize itilerek ölüme terk edilen göçmenlerin imdadına Türkiye yetişti.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ GÖÇMENLERİ KURTARDI!

Edremit Körfezi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi Çıplak Ada açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki 18 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenler, Ayvalık ilçesindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü.

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Son dakika | Yunanistan'ın göçmenlere zulmü böyle görüntülendi! İmdada Türkiye yetişti
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