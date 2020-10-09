Son dakika | Yunanistan'ın göçmenlere zulmü böyle görüntülendi! İmdada Türkiye yetişti

Son dakika haberi: Yunanistan göçmenlere yönelik insanlık dışı ve hukuk tanımaz tavırlarına bir yenisini daha ekledi. Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan tarafından denize itilerek ölüme terk edilen göçmenlerin imdadına Türkiye yetişti.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ GÖÇMENLERİ KURTARDI!

Edremit Körfezi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi Çıplak Ada açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki 18 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenler, Ayvalık ilçesindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü.

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Yunan askerinin baskı yaptığı göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı