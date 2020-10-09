Swinger sapıklığı hakkında son dakika detayları ortaya çıktı! Şifreli konuşmalarla randevu almışlar...

NE OLMUŞTU?

Adana Merkezli 11 ilde başlatılan, 35 gözaltının olduğu Swinger eş değiştirmeli fuhuş sapkınlığı operasyonu daha sonra 16 ile sıçradı ve toplam 69 kişi gözaltına alındı. İçlerinde evli çiftlerin, trans bireylerin ve çok sayıda yardım ve yatakçının olduğu isimler emniyete götürülerek işlemlerine başlandı. Daha sonra ortaya çıkan ayrıntılarda bu sapkın partileri düzenleyen şahısların o sırada evde bulunan çocukları da odalara kilitlediği gibi bilgiler aktarılmıştı.

Son dakika haberi... Adana'daki swinger (eş değiştirme) ahlaksızlığına operasyon! Polis 35 kişiyi böyle... | Video