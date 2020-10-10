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SON DAKİKA: Ateşkese rağmen saldıran ordusu püskürtüldü

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün yürürlüğe giren geçici ateşkese rağmen güçlerinin Tuğ köyü yönünden Hadrut'a, Aragül ve Banazur yönünden Cebrail'e saldırmaya çalıştığı bildirildi. İyi organize olmuş Azerbaycan birimlerinin, Ermenistan güçlerinin ilerlemesini engellediği ve tuzağa düşürdüğü, 38 Ermenistan askerinin öldürüldüğü, 2 Grad füze sistemi, 7 top ve 2 mühimmat kamyonunun imha edildiği belirtildi.

AA
Giriş Tarihi: 10.10.2020 20:20 Son Güncelleme: 10.10.2020 20:20 ABONE OL
SON DAKİKA: Ateşkese rağmen saldıran Ermenistan ordusu püskürtüldü

Açıklamaya göre Azerbaycan ordusunun önleyici tedbirleri neticesinde Ermenistan güçleri çok sayıda insan gücü ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldı.

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İyi organize olmuş Azerbaycan birimlerinin, Ermenistan güçlerinin ilerlemesini engellediği ve tuzağa düşürdüğü, 38 Ermenistan askerinin öldürüldüğü, 2 Grad füze sistemi, 7 top ve 2 mühimmat kamyonunun imha edildiği belirtildi.

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Azerbaycan ordusunun tüm cephe boyunca avantajlı durumda olduğu kaydedildi.

Bakanlığın bir diğer açıklamasında ise Ermenistan'ın ateşkesi alenen ihlal ederek Ağdam ilinin köylerine ateş açtığı bildirildi.

Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için Azerbaycan ile Ermenistan arasında anlaşmaya varılan ateşkes, bugün yerel saatle 12.00'de başlamıştı.

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SON DAKİKA: Ateşkese rağmen saldıran Ermenistan ordusu püskürtüldü
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