FETÖ’cü hâkim ve savcıyı saklayana ceza

FETÖ'den ihraç edilen ve Başakşehir'de 3 yıl önce eski savcı Sadrettin Sarıkaya ile birlikte yakalanan eski hâkim Dursun Ali Gündoğdu'yu kendi evinde sakladığı iddiasıyla FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım suçundan yargılanan Erol Yılmaz İrfanoğlu 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilen eski savcı Sadrettin Sarıkaya ile eski hâkim Dursun Ali Gündoğdu, 17 Şubat 2017'de Gündoğdu'nun akrabası Erol Yılmaz İrfanoğlu'nun Başakşehir'deki 'gaybubet evi'nde birlikte yakalanmıştı. Eski savcı ve hâkimin yakalanmasının ardından Erol Yılmaz İrfanoğlu'na FETÖ silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım ettiği ve örgüte üye iddiasıyla dava açılmıştı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde üç yıldır süren davadan karar çıktı. İrfanoğlu'nun avukatı, "Müvekkilim, teyzesinin oğlu Dursun Ali Gündoğdu'nun akranı ve arkadaşıdır. Müvekkilimin örgütle bir bağlantısı çıkmamıştır. Örgütün yapısını bilerek teyze oğluna yardım etmesi de söz konusu değildir" dedi. Mahkeme, sanık Erol Yılmaz İrfanoğlu'nun FETÖ silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek sanık İrfanoğlu'nun 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.