Son dakika: CHP'li İBB'deki yolsuzluk iddiaları ayyuka çıkmıştı! Beltur için harekete geçildi...

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın; CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Beltur A.Ş'de yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla inceleme başlattığı öğrenildi. Şirketin yazar kasa kullanmayarak vergi kaçırıldığı iddialara araştırılacak.

İBB Beltur'u 3. Kişilere Peşkeş Çekti İddiası!



Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) yaptığı denetimde; Beltur A.Ş.'nin işletme noktalarını bazı firmalara verdiği, Beltur'un ürettiği ürünlerin satışının kendisinin yapmadığı, Beltur'da sigorta kaydı olmayan kişilerin Beltur forması giyerek satış yaptığıı ve satış işlemlerinde yazar kullanılmadığı tespit edilmişti.



SGK Denetmeni Adem Toker'in hazırladığı "Durum Tespit Raporu"nda, Park Kale Gıda Ürün Sanayi Ticaret ve Limited Şirketi, Zara İnşaat, Sarp34 Gıda İşletmeleri'nin Beltur çatısı altında yasalara aykırı satış yaptığı tespit etmişti. Raporda, Beltur A.Ş. işyerinin faaliyet alanında yer alan ve işletmenin asıl işi sayılan kafeterya hizmetinin alt işverene devredilemeyeceği ifade ediliyor.



BELTUR GENEL MÜDÜRÜ GÜÇLÜ ŞENLER GÖREVDEN ALINDI

İBB Meclisi kararına aykırı olarak gerçekleştirilen işlem sonrasında Beltur Genel Müdürü Güçlü Şenler görevden alındı ve Parakende Grubu İştirakler Danışmanı olarak atandı.



AK Parti İBB Meclisi Üyesi Sami Barlas; İBB yetkililerinin ve Beltur A.Ş. yetkililerinin Belediye Meclis kararı gereğince Beltur'un işletmekte olduğu tesisleri üçüncü kişilere devretmemesi ve kiraya vermemesi gerekirken buna aykırı şekilde davranması nedeniyle Sayıştay Başkanlığı'na inceleme talebinde bulundu.

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