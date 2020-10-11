İBB yapmıyor yine söküyor! Bitkileri söküp graffiti duvarlarına çevirdiler

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB), şehrin peyzajında yer alan E-5 yolundaki duvarlarda yer alan yeşillik alanları kaldırdı. Buralara renkli graffitiler ile boyadı. Üsküdar İlçesi'ndeki yol üzerindeki duvarlardaki peyzaj uygulamalarını da söken İBB, gerekçe olarak maliyeti öne sürdü. Ancak bilindiği üzere bu peyzaj uygulamaları sadece yeşil olan oluşturmuyordu. Özel olarak dizayn edilen yol boyunca ki duvarlardaki yeşillikler ayrıca egzoz dumanına da engel teşkil ediyordu. CHP'li Ekrem İmamoğlu bilimsellikten uzak bir şekilde, trafik yoğunluğunda yararlı olan, egzoz gazını emmesi açısından yapılan bu peyzaj uygulamasındaki bitkileri sökerek ne amaçladığı merak konusu oldu.

BAKAN YARDIMCISI BİRPINAR: KİME SORDU, KİME DANIŞTI?"

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar sosyal medyadan tepkisini şu şekilde dile getirdi: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi bakımı zor ve pahalı diye yol kenarlarındaki yeşil alanlara alternatif bu boyalı çirkin duvarları sunmuş İstanbullulara!. Keşke bunların yerine Gürültü bariyeri yapsaydı.

Daha çevreci ve fonksiyonel olurdu. Ümraniye Belediyesi yaptı güzel de oldu. Kanal İstanbul için refarandum yapalım diyen İBB, bu ucube resimleri İstanbul sokaklarına koyarken kime sordu? Kime danıştı? 16 milyon İstanbul'lu yeşil yerine bunları seyretmek zorunda mı? İstemediğine refarandum, istediklerine dayatma olacak öyle mi?"

EGZOZ GAZINI EMMESİ İÇİN BİLİMSEL BİR YAKLAŞIMLA YAPILDI

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise sosyal medya hesabından Üsküdar'daki kaldırılan peyzaj uygulaması için şunları kaydetti: "Bu sökülen bitkiler sadece doğa dostu bir peyzaj değildi. Trafik gürültüsü ve egzoz gazını emmesi için bilimsel bir yaklaşımla yapılmıştı. Sökülüyor, yerini kimyasal boya ve duvar alacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışına yapılan bu uygulamayı kamuoyunun vicdanına bırakıyorum."