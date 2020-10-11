Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Nevşehir Belediyesi PKK’ya bela okudu! “PKK elbet yaktığı ateş gibi yanacak”

Belediyesi ’ya bela okudu! “PKK elbet yaktığı ateş gibi yanacak”

Belediyesi sosyal medya hesabından Hatay’da terör örgütü / tarafından çıkartıldığı belirtilen yangınlarla ilgili tepki gösterildi. hesabından “Belediyeler de bela okur. Yakan PKK’nın ve PKK yaktığı için susan herkesin Allah belasını versin. Önce Hatay şimdi bu ateşleri yakan PKK elbet yaktığı ateş gibi yanacak” denildi.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Giriş Tarihi: 11.10.2020 15:19 ABONE OL
Nevşehir Belediyesi PKK’ya bela okudu! “PKK elbet yaktığı ateş gibi yanacak”

Hatay'ın Arsuz, Belen ve İskenderun ilçelerinde meydana gelen yangınların terör örgütü YPG/PKK'ya yakın olan "Ateşin çocukları inisiyatifi" tarafından çıkarıldığı belirtildi. İki gün boyunca süren yangınlarda ormanların yanı sıra yaban hayvanları büyük zarar gördü. Yangını söndürme çalışmaları ise iki gün boyunca sürdü, büyük bir bölümü kontrol altına alındı.

"PKK ELBET YAKTIĞI ATEŞ GİBİ YANACAK"

Sosyal medyada ise kimi muhalif kesimler yangının PKK tarafından çıkarıldığını öğrenince sessizliğe büründü. Nevşehir Belediyesi sosyal medya hesabından Hatay'da terör örgütü YPG/PKK tarafından çıkartıldığı belirtilen yangınlarla ilgili tepki gösterdi. Nevşehir Belediyesi hesabından "Belediyeler de bela okur. Yakan PKK'nın ve PKK yaktığı için susan herkesin Allah belasını versin. Önce Hatay şimdi Trabzon bu ateşleri yakan PKK elbet yaktığı ateş gibi yanacak" denildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Nevşehir Belediyesi PKK’ya bela okudu! “PKK elbet yaktığı ateş gibi yanacak”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA