SON DAKİKA HABERİ - İhanet FT sütunlarında ortaya çıktı: Gar saldırısı öncesi 'Şehirler uçar' açıklaması yapmış!

Barkey, bu süreçte 15 Ocak ile 22 Ocak, 31 Mayıs ile 08 Haziran arasında Türkiye'de bulundu. 7 Haziran 2015 genel seçiminden 1 hafta önce Türkiye'ye geldi ve seçimin ertesi günü Türkiye'den ayrıldı.

Barkey'in Türkiye hakkında ortaya çıkan son dakika sözleri şöyle oldu. "Ya seçimler aynı sonucu verir ve insanlar Erdoğan'ın bu gerginliği boşuna yarattığını söyler ya da HDP parlamentoya giremez ve şehirler havaya uçar"

Bu sözlerinin ardından Ankara Garı önünde 10 Ekim'de DAEŞ tarafından bombalı saldırı yaşandı.

Barkey, İstanbul ve Adana'da yaptığı görüşmelerin ardından Irak'a gitti. 13 Mart 2016'dan sonra Kızılay Güvenpark'ta PKK tarafından bombalı araçla saldırı düzenlendi. Irak'ta çeşitli terör örgütlerinin üst düzey yöneticileri ile yaptığı görüşme sonrasında da DEAŞ İstiklal Caddesi'nde canlı bomba saldırısı yaptı.

DİLHAN DUMANOĞLU / SABAH