Son dakika haberler: Hatay'daki yangında alçak propoganda! Hatay yangınında son durum ne?

Hatay'da başlayan ve Türkiye'nin canını yakan yangınlarla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da dün başlayan ve 3 ilçeye sıçrayan orman yangınlarının tam olarak kontrol altına alındığını açıkladı. Bakan Pakdemirli, bölgede yaptığı incelemelerin ardından yaptığı son açıklamada "Hatay'da yangınla ilgili son durum kontrolümüz altındadır" dedi. Bunun yanısıra hedeflerini masum siviller, bu ülkenin toprakları, ağaçlar, canlılar olarak seçen eli kanlı terör örgütü de Hatay yangınını hem üstlendi hem de bunun üzerinden sevinç çığlıkları atarak bir propagandaya dönüştürdü.
İşte Hatay'daki yangınla ilgili son durum ve hain terör örgütünün aciz propagandasına ilişkin belgeler;
Bugün 15 yangın çıktığını belirten Pakdemirli, "Bugün toplamda 15 yangınımız, 9'u orman yangını 6'sı kırsal yangın olmak kaydıyla birçoğunda kontrol sağlanmış oldu. Şu an itibarıyla 3 yangından bahsedeceğim. Bu 3 yangın haricindekilerin hepsinin kontrol altında olduğunu söylemek istiyorum. Hem İstanbul'da gün içerisinde çıkan yangın hem de Bergama'da gün içinde çıkan yangınlarımız özelikli yangınlar, bunlar kontrol altına alındı." ifadesini kullandı.
ORMAN GÜCÜMÜZÜN YÜZDE 10'U SEFERBER EDİLDİ
Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay'a selamlarını getirdiğini aktararak, şöyle konuştu:
"Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 13.20 sıralarında çıkan yangına 12 dakika içerisinde ilk müdahale yapıldı. 1 helikopter, 21 arazöz, 5 iş makinesi ve 85 personelle çalışmalar devam ediyor. Henüz 'kontrol altında' diyemiyoruz ancak çalışmaların da iyiye gittiğini söylemek istiyorum. Andırın'da dünkü yangının daha bir yangınımız daha oldu.
BELEN'DEKİ YANGIN
Maalesef bu sabah 09.00 gibi çıkıp 9.15'te ilk müdahalenin yapıldığı, 3 helikopter gün boyunca 18 arazöz, 3 iş makinesi ve 75 personelin müdahale ettiği yangın hala devam ediyor, kontrol altında değil. Yine Belen noktasına gelirsek, Belen ilçemizde çıkan yangınımız farklı farklı noktalarda dün ve bugün gün içerisinde de devam eden yangın. Dün 10.15 saatlerinde çıkan yangına ilk müdahaleyi 10.20, yani 5 dakika içerisinde ilk müdahaleyi yaptık. Yangına bir uçak, 5 helikopter, 188 arazöz, 25 iş makinesi ve bugün yapılan takviyelerle beraber 750 personelin müdahale ettiğini söyleyebilirim. Bu da bizim toplam orman gücümüzün yaklaşık yüzde 10'u."
ZAMAN ZAMAN KARŞI ATEŞ HAMLESİ YAPILDI
Meteorolojik şartların da ekipleri zorladığına değinen Pakdemirli, şöyle konuştu:
"Hava araçları tabii ki 2 gün boyunca yer yer ve kısıtlı olarak çalıştı. Bir uçağımızın da özellikle su alış kapaklarında arıza oldu, mecburen bir uçağımızı tatil etmek durumunda kaldık. Şu an çalışmalarına devam edemeyecek. Zaman zaman karşı ateşin kullanıldığı ve meskun mahallelere ve yerleşim yerlerine çok yakın, zaman zaman da tehlikeler yaşadığımız bir yangın. Hasar tespit çalışmaları başladı. Bunlarla ilgili gerekli işlem de yapılacak.
İÇİŞLERİ İLE GÖRÜŞTÜM; EN KISA ZAMANDA YARALAR SARILACAK
Az önce İçişleri Bakanımız ile görüştüm, gerek AFAD fonundan olsun gerek Cumhurbaşkanlığı İdari İşler'den olsun bu hasar tespit çalışmalarını müteakiben inşallah en kısa zamanda yaraları sarmak maksadıyla belli ödemeler gerçekleşeceğini ifade etti. Tabii ki burada etkilenen fabrikalarımız var, iş yerlerimiz var, evler var, tarlalar ve araçlar var. Belirli yerlerde hayvanların etkilenmesi söz konusu. Bunlarla ilgili de özellikle hem tarımsal araziler hem de hayvanlarla ilgili konuda da Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz gerekli tespit çalışmalarını Valilikle koordine ediyor olacak."
CİDDİ KASIT ŞÜPHELERİ VAR! 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Pakdemirli, son saatler 2 yeni yangının daha çıktığını ve bunlara da anında müdahale edildiğini dile getirdi.
Hatay'daki yangınla ve son durumla ilgili kasıt şüphelerine değinen Pakdemirli "Kamuoyunda özellikle son iki günde sosyal medyada olsun diğer kaynaklarda olsun bu yangının özelinde de çok ciddi kasıt şüpheleri ortaya çıktı. Bunla ilgili de tabii ki Valiliğimiz çok yönlü soruşturmayı yürütüyor. 4 şüpheli gözaltına alındı, bunun 2'si savcı tarafından serbest bırakıldı ve 2 yeni daha şüphelimiz var. Bunlarla ilgili de işlem yapılacak, daha önce de söylediğim gibi valilik ve tüm adli kurumlarımız çok yönlü soruşturmayı yapıyor, devam ediyor en detaylı şekilde araştırılıyor" dedi.
SON DAKİKA YANGIN KONTROL ALTINDA
Bakan Pakdemirli, emniyet İHA'larının süreci kontrol etmelerinde büyük fayda sağladığının altını çizerek, "Elbette beklediğiniz haber, buradaki yangın şu saat itibarıyla tam olarak kontrol altında" diyerek müjdeyi verdi.
Vatandaşlardan "Alo 177" yangın ihbar hattını kullanmalarını isteyen Pakdemirli, şöyle devam etti:
"CAN (İNSAN) KAYBIMIZ YOK AMA YABAN HAYATIMIZ VE AĞAÇLARIMIZDAN KAYBIMIZ VAR"
"Bir konu daha var, her yangından sonra maalesef çok speküle edilir. Ormanlar Anayasayla korunduğu için bundan sonra, yani yangından sonra bu ormanların imara açılması, madene, turizme tahsis edilmesi söz konusu değildir. Bunlarla ilintili ve bağlantılı değildir. Orman alanları için Anayasada denir ki; 'orman alanı daraltılamaz'. Bu konuyla ilgili asla bu spekülasyonlara da vatandaşlarımızın kulak asmamasını, gülüp geçmesini özellikle rica ediyorum. Hatay özelinde en büyük tesellimiz can kaybımızın olmaması, tabii ki bu yaban hayatını veya ağaçlarımızı kaybetmediğimizi söylemiyor." ifadesini kullandı.
MESKUN MAHALLERİ VURMASINDAN ENDİŞELENİYORDUK
Pakdemirli, önceliği yangının söndürülmesine verdiklerini kaydederek, "Dün akşam itibarıyla baktığımızda 300-400 hektar olabilir gibi görmüştük ama bugün itibarıyla bu hesabın üzerine gitmedik. Burada öncelik, yangının söndürülmesiydi. Bunların hepsinin hesaplarını yapıyoruz, en yakın zamanda hem Avrupa Yangın Birliğine hem de internet sitemizde bunları yayınlıyor olacağız. Çok büyük bir yangın değil ama özellikle bizi korkutan kısmı meskun mahale yakın olmasıydı." diye konuştu.
Yaralıların hastanedeki tedavilerinin tamamlandığını belirten Pakdemirli, "Şu an hastanede yatan yaralı kalmadı" dedi.
Pakdemirli, bir gazetecinin orman yangınında sabotaj iddiasıyla ilgili sorusuna da "Hepsi dünden bu yana soruluyor. Çok yönlü soruşturma hem adli kurumlar tarafından hem de valiliğimiz tarafından sürdürülüyor. Bununla ilgili neticeler, netice alındığı zaman kamuoyuyla paylaşıyoruz." cevabını verdi.
TERÖR ÖRGÜTÜNDEN ALÇAK PAYLAŞIM VE PROPAGANDA
Öte yandan gelen son dakika bilgileri içerisinde çarpıcı ayrıntılar da yer aldı. Eli kanlı Terör örgütü PKK'nın yandaşı sosyal medya hesapları, Hatay'daki orman yangınlarının "Ateşin çocukları inisiyatifi" adlı PKK yapılanması tarafından çıkarıldığını iddia etti. Belen, Arsuz ve İskenderun ilçelerinde meydana gelen ve akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangınla ilgili terör örgütünün medya organlarından ve örgüte yakın sosyal medya hesaplarından hain bir propaganda çalışması başlatıldı.
SAVUNMASIZ CANLILARI VE AĞAÇLARI YAKMAKLA GURUR DUYAN ALÇAK SÜRÜSÜ
AFAD ekiplerince 542 kişinin tahliye edildiği bölgeden ve yanan ağaçlardan fotoğrafların yer aldığı paylaşımlarda, alevlerin YPG/PKK terör örgütüne yakın "Ateşin çocukları inisiyatifi" tarafından çıkarıldığı ileri sürüldü.
VATANDAŞLARDAN TEPKİ
Ormanlık alanların yanı sıra yaban hayatının da zarar gördüğü, çok sayıda ekibin 2 gün boyunca söndürme çalışması yaptığı yangınla ilgili "alaycı paylaşımlar", vatandaşlardan büyük tepki aldı.
Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Hatay'daki yangında çok ciddi kasıt şüpheleri ortaya çıktı