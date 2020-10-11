SON DAKİKA... Hainlerin inlerine girildi ve terörist saldırı son anda önlendi

SON DAKİKA TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KANLI SALDIRILARI ENGELLENDİ

Terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Sonbahar - kış operasyonları kapsamında görev alan komandolar tarafından Hakkari'ye bağlı Çukurca ilçesinde arama tarama faaliyetleri gerçekleştirildi. Buna göre edinilen bilgide patlamaya hazır çok sayıda düzenek imha edildi. Operasyonlarla ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Teröristler ya teslim olacak ya kaçacaklar. Ya da etkisiz hale getirilerek bu ülke için tehdit olmaktan çıkacaklar. Başka çare olmamalı. Türkiye artık bu örgütlerin ensesine binmiştir" dedi ve terör örgütüne katılımın da her geçen yıl azaldığının altını çizdi.