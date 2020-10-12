Son Dakika Haberi: Hatay'daki yangınları PKK bağlantılı örgüt üstlendi! CHP VE HDP teröre tek bir kelime etmedi

Hatay'da Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde meydana gelen ve 33 saat sonra kontrol altına alınabilen yangının terör örgütü PKK'ya yakın "Ateşin çocukları inisiyatifi" adlı örgüt üstlendi. PKK yanlısı internet sitelerine 'Hatay'daki kutsal ateşi selamlıyoruz" diyecek kadar alçak bir zihniyetteki örgütün bu eylemi üstlenmesi diğer PKK'ya bağlı unsurlar tarafından da doğrulandı. Türkiye'yi ayağa kaldıran bu gözü dönmüş terör eylemiyle ilgili bugüne kadar 6 şüpheli gözaltına alındı. Ancak en çok ciğerimizi yakan ise Türkiye'ye düşmanlık yapmak için fırsat kollayan içimizdeki hainlerin tavrı oldu.Cumhuriyet ve Birgün gazeteleri ile Halk TV'nin de bulunduğu medya organları yangının maden projesi için çıkarıldığını öne sürerek algı operasyonu yaptı. Cumhuriyet ve Birgün gazeteleri yanan yerlerde maden projesi olduğu şeklinde alçak bir algı operasyonu için kolları sıvadı. Cumhuriyet, "Hatay'daki yangın bölgesinde maden projesi yapılacak!", Birgün "Hatay'da yerleşim yerlerini etkileyen yangının bulunduğu bölgede maden projesi yapılacağı ortaya çıktı!", Halk TV "Yangının çıktığı yerde maden projesi yapılacakmış" diye asılsız iddilarla hükümeti hedef almaya kalktı. Aynı dakikalarda firari FETÖ'cü Emre Uslu'nun da aynı minvalde tweet atması kimlerin kimlerle aynı dili kullandığını açıkça göstermiş oldu.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ormanlar Anayasayla korunduğu için yangından sonra bu ormanların imara açılması, madene, turizme tahsis edilmesi söz konusu değildir. Sosyal medyada olsun diğer kaynaklarda olsun bu yangının özelinde de çok ciddi kasıt şüpheleri ortaya çıktı. 4 şüpheli gözaltına alındı, bunun 2'si savcı tarafından serbest bırakıldı ve 2 yeni daha şüphelimiz var" açıklaması yaptı.YPG/PKK'ya yakınlığıyla bilinen Yeni Yaşam gazetesinin internet sitesi, Hatay 1. Sulh Ceza Hakimliğince 25 Eylül'de erişime engellendi. 5 gün sonra terör örgütü gazetesi yeni bir siteden yayına başladı. Gazetenin 1 Ekim'deki ilk sayfası "Direnmezsek nefes alamayız" manşetiyle yayımlandı. Alt kısımda ise Kaliforniya'daki orman yangınının büyük fotoğrafı yer aldı. Avukat Burak Bekiroğlu, "Bu karardan 5 gün sonra aynı gazetenin manşetine ve altındaki resme bakın. Ve bugün Hatay yanıyor? Soruyorum: Birileri bir yerlere mesaj mı verdi? Eylem talimatı gazeteden" iddiasında bulundu.HDP'nin resmi hesaplarından HDPEkoloji'nin "Yanan alanlar maden sahası için ruhsatlandırılan alanlar. Ormanları sermayeye teslim etmek için binlerce orman canlısı ve ağaç yok ediliyor. Halkın ekmeği, gençlerin geleceği yakılıyor. Hatay yanıyor" yalanı paylaşıldı. Bu mesaj, "Ateşin çocukları İnisiyatifi"nin yangını sahiplenmesinin ardından aceleyle silindi.Bu alçakça saldırıyı yapan terör örgütünü lanetliyor, yangınla mücadele eden kahramanlarımıza başarılar diliyorum."Geçmiş olsun Hatay" ifadelerini kullanıp, PKK'nın ismini anmaması dikkat çekti."Hatay'da farklı noktalarda çıkan yangın hepimizi kaygılandırdı. Hatay'a İstanbul'dan geçmiş olsun dileklerimizi paylaşıyoruz, umarız tüm yangınlar bir an önce tamamen söndürülür" mesajını paylaştı ama PKK'dan bahsetmedi.da aynı şekilde sadece geçmiş olsun iletisi atarak terör örgütünden hiç söz etmedi.Gazeteci-Yazar Aslı Aydıntaşbaş da yangını küresel ısınmaya bağladı ve "Sadece Hatay değil Lübnan ve Suriye'de de orman yangınları. Küresel ısınmanın Akdeniz'e yansıması olarak yorumlayan da var" iddiasında bulundu. Aslı Aydıntaşbaş; kamuoyundan gelen tepkiler üzerine bu paylaşımını sildi. Şarkıcı Gökhan Özoğuz ise terör örgütünün yakmadığını ima ederek çekinceli bir yaklaşım sergilediği şu mesajı paylaştı: "Şu şurada dursun da. Bakalım yanan yerlere neler olacak. Ona göre yakanları lanetlemeye devam ederiz. Yakanın ocağı yansın."Terör örgütüormanlarımızı,ciğerlerimiziyakıyor. Bu bölgeinsanınınen büyük sorunuPKK'dır. Bu mücadeleyi83 milyon içinmilletimiz için vermeyedevamedeceğiz.PKK veyabancı işbirlikçileriiki koltuk yada iki belediyedaha fazlakazanmak için onlaradestek olanlar mutlumusunuz? Bununhesabını yüce Türkmilletine vereceksiniz.NevşehirBelediyesi sosyal medya hesabından Hatay'da terör örgütü YPG/PKK tarafından çıkartıldığı belirtilen yangınlarla ilgili tepki gösterildi. Nevşehir Belediyesi hesabından "Belediyeler de bela okur. Yakan PKK'nın ve PKK yaktığı için susan herkesin Allah belasını versin. Önce Hatay şimdi Trabzon bu ateşleri yakan PKK elbet yaktığı ateş gibi yanacak" denildi.Ülkemizde yaşanan orman yangınları yüreğimizi acıttı. Ormanlarla birlikte içinde yaşayan canlılar için de tarifsiz üzgünüm. Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, bir daha yaşanmamasını diliyorum.