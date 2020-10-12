Son Dakika Haberi: PKK/YPG gözünü Suriyeli çocuklara dikti! Öldürülen teröristlerin yerini doldurmak için...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son yıllarda sınır ötesinde sürdürdüğü etkili operasyonlar ile terör örgütü PKK/ YPG'yi tükenme noktasına getirdi. Terör örgütü, etkisiz hale getirilen teröristlerin yerine yeni eleman bulmakta zorlanınca gözünü Suriye'de işgal ettiği bölgedeki ailelerin çocuklarına dikti. Ailelerin karşı çıkmasına rağmen "Zorunlu askerlik" adı altında her aileden 1 çocuğu önce PYD kontrolündeki YPG kamplarına götüren örgüt, burada 'Asayiş birimi' adı altında kısa süreli silah eğitimi verdiği çocukları Kandil'deki kamplara gönderiyor. Bu çocuklardan bazıları da silah ve bomba eğitiminden geçirildikten sonra Türkiye gönderiliyor. Bölgede görev yapan Türk istihbarat birimlerinin, sağ yakalanan ve teslim olan teröristlerin verdiği bilgiler ile teknik takip ve Suriye Milli ordusu görevlileri ile yerel kaynaklardan teyitli bilgilerle hazırladığı son rapora göre örgüt, 35'i kız 86'sı son iki ayda, 225'i bu yılın ilk 9 ayında olmak üzere, son 4 yılda yaşları 9 ile 16 arasında değişen 3 bin 257 çocuğu kaçırdı.



KIZINI ÖLDÜRDÜLER

PKK/YPG işgal altında tuttuğu Mahaviş köyünde örgüte katılmayı ve para vermeyi reddeden bir babanın 8 yaşındaki kızı Fatma El Mahaviş'i kaçırdı. Küçük kızın ellerini bağlayıp işkence yapan alçaklar, daha sonra kız çocuğunu 4 kurşunla vurarak öldürdü. Kanlı örgütün Rakka kırsalında son 1 ayda kaçırdığı 7 çocuğu da aynı şekilde katlettiği ortaya çıktı. Eylül ayında da Irak'ın Şengal bölgesinden çocukları kaçırılan Ezidi ailelerden bazılarının Irak hükümeti ve insan hakları örgütlerine yardım çağrısında bulunduğu öğrenildi. Örgütün Şengal bölgesinden son 2 yılda 170 çocuğu kaçırdığı belirlendi.



OKUL YOLUNDA KAÇIRDILAR

Terör örgütü son olarak 4 gün önce, Kamışlı'da 16 yaşındaki kız çocuğu Ravan Umran Alliko'yu okul çıkışı kaçırıp, Himo köyünde sözde asayiş merkezine götürdü. Kızlarının örgüt tarafından kaçırıldığını öğrenen aile tüm çabalarına rağmen kızlarını geri alamadı. Geçen Temmuz'da Kamışlı'dan kaçırılan Cudi Ömer (14), Aynularab'dan kaçırılan Dicvar Cuma (15) ve kız çocuğu Caklin Eyyüp (14) ille Tel Kerem köyünden kaçırılan kız çocuğu Lina Halaf'tan (15) aileleri ise şu ana kadar çocuklarından haber alamadı. PKK/YPG, ağustos ayı içinde Kürt, Arap ve Ezidi kökenli ailelerden kaçırdığı küçük yaştaki 14 kız çocuğunun dağda çekilen fotoğraflarını, "Gerillaya katılım sürüyor" diyerek kendi yayın organları üzerinden servis etti.