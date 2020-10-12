SON DAKİKA - Azerbaycan'da dünya basının sansürlediği görüntüler! İşte o alçak saldırı

Ermenistan insani yardım, cenaze ve esir değişimi için yapılan ateşkesi Gence katliamıyla bozarak terör zihniyetiyle yönetildiğini bir kez daha kanıtladı. Sivillere füzeli saldırıya Dünya'nın sessizliği ise yürek dağlıyor.

SON DAKİKA DÜNYANIN SANSÜRLEDİĞİ SALDIRIYI SABAH GÖRÜNTÜLEDİ

Terör örgütü PKK ile ortak çalışan Ermenistan güçleri ateşkes anlaşmasının üzerinden 1 gün bile geçmeden, Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'ye bomba ve füzelerle saldırarak katliam yaptı. Önceki gece saat 02:00'de gerçekleşen alçak saldırıda 9 kişi öldü, 39 kişi de yaralandı. Yaralılardan 6'sının çocuk olduğu aktarıldı. 2 kilometrelik alanda yüzlerce ev hasar gördü. Füzenin düştüğü yerde 5 metrelik çukur oluştu. Bir ev tamamen yıkıldı. Arama kurtarma çalışmaları 10 saate yakın sürdü. Genceliler yaşadığı dehşet anlarını bölgeyi de görüntüleyen SABAH'a anlattı.