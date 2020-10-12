SON DAKİKA - Azerbaycan'da dünya basının sansürlediği görüntüler! İşte o alçak saldırı

Ermenistan'ın sivil noktalara gerçekleştirdiği saldırılarla başlayan ve Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ı kurtarma operasyonu ile farklı bir boyut kazanan Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilimde birbiri ardına son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Çatışmaları sivil noktalara saldırılar yaparak Azerbaycan topraklarında bir kaosa dönüştürmek isteyen Ermenistan alçak saldırılarına önceki gün ateşkesi ihlal ederek yaptığı katliam girişimiyle devam etti.
9 KİŞİ ŞEHİT OLDU 39 YARALI VAR
Bölgede çatışma insani ateşkes kapsamında bir süreliğine durmuştu ki Azerbaycan ordusu karşısında bozguna uğrayan Ermenistan, ateşkesi fırsata çevirme ihanetine girişerek Gence kentinde gece yarısı sivillere bomba yağdırdı. Katliam niteliğindeki saldırılarda 9 sivil şehit oldu, 39 kişi ise yaralandı. Dünya ise Ermenistan'ın insanlık suçu işlemesine hala sessiz...
Ermenistan insani yardım, cenaze ve esir değişimi için yapılan ateşkesi Gence katliamıyla bozarak terör zihniyetiyle yönetildiğini bir kez daha kanıtladı. Sivillere füzeli saldırıya Dünya'nın sessizliği ise yürek dağlıyor.
SON DAKİKA DÜNYANIN SANSÜRLEDİĞİ SALDIRIYI SABAH GÖRÜNTÜLEDİ
Terör örgütü PKK ile ortak çalışan Ermenistan güçleri ateşkes anlaşmasının üzerinden 1 gün bile geçmeden, Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'ye bomba ve füzelerle saldırarak katliam yaptı. Önceki gece saat 02:00'de gerçekleşen alçak saldırıda 9 kişi öldü, 39 kişi de yaralandı. Yaralılardan 6'sının çocuk olduğu aktarıldı. 2 kilometrelik alanda yüzlerce ev hasar gördü. Füzenin düştüğü yerde 5 metrelik çukur oluştu. Bir ev tamamen yıkıldı. Arama kurtarma çalışmaları 10 saate yakın sürdü. Genceliler yaşadığı dehşet anlarını bölgeyi de görüntüleyen SABAH'a anlattı.
İşte Gence'den gelen son görüntüler
AZERBAYCAN TÜRKLERİ BAĞIMSIZLIĞINDAN VAZGEÇMİYOR: BİZİ KORKUTAMAZLAR
Alçak saldırıya yatağında yakalanan Akife Bayramoğlu (64), komşuları tarafından enkaz altından çıkarılmış, Bayramoğlu, "Uyuyordum, evimiz başımıza yıkıldı. Torumun vardı, başında Kuran-ı Kerim asılıydı. Bize yıllar yılı yaptıkları bu zulüm bitsin artık. Ermeniler bu saldırılarla bizi korkutacaklarını düşünüyor ama ben bile giderim cepheye vatanımı savunmak için. Ateşkes ilan edip masumları vuran ikiyüzlü Ermenistan ordusuyla savaşarım" dedi.
"ERMENİSTAN'A GÜVENMEK YANLIŞ"
Saldırıda yüzünden yaralanan Halid İmonov (43), "Büyük bir patlama oldu, evin duvarları, pencereleri patladı. 6 aylık bebeğim var. Ermenistan ordusu Gence'ye saldırmaya başlayınca Bakü'ye göndermiştik. İyi ki göndermişim. Beşiğinin üstü tavandan gelen parçalarla dolu. Biz ateşkes istemiyoruz. Vatanımızı, Karabağ'ımızı, öz yurdumuzu istiyoruz. Yine arkadan vurdular. Biz Ermenistan'a ve onların ortaklarına güvenmiyoruz" diye konuştu.
HASTANE, OKUL VE AMBULANSLARI BİLE VURDULAR
Azayede Aliyev (55), "Sivillere, kadınlara, çocukların üstüne niye bomba yağdırıyorlar. Lanet olsun ateşkes ilan edip uykumuzda bomba yağdırana, lanet olsun iki yüzlü Ermenistan askerlerine" dedi.
Öte yandan Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ateşkesin hemen ardından Ermenistan'ın beyaz bayrak taşıyan bir Azerbaycan ambulansını vurduğunu duyurdu.
5 YAŞINDAKİ BAHTİYAR'I DA VURDULAR!
Ermenistan'ın hain saldırında yaralan Bahtiyar İbrahimov (5), tedavisinin tamamlanmasının ardından evine döndü. Saldırı sırasında uyuyan Bahtiyar'ın yüzüne patlamanın şiddetiyle cam parçaları sapladı. Evlerinin büyük kısmı yıkılan Bahtiyar, enkazların arasında kaybolan oyuncaklarını aradı. Bahtiyar'ın, küçük kardeşi Şaylan da hastaneden dönen abisine sarılarak sevgisini gösterdi.
'GEREKEN YANIT VERİLECEK'
Tüm bu gelişmeler ışığında saldırıların ardından yaptığı son dakika açıklamasıyla geri adım atılmayacağını belirten Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Ermenistan'ın ateşkes ihalli ve sivilleri hedef alma girişimlerine mutlaka karşılık verileceğini açıkladı. Aliyev "Savaş suçu niteliğindeki bu saldırı Cenevre Sözleşmelerini alenen ihlaldir. Rusya'nın arabuluculuğundaki müzakerelere saygısızlık ve Ermeni faşizminin tezahürüdür. Bu alçakça saldırı Azerbaycan halkının iradesini asla kıramaz! Ermenistan'ın askeri ve siyasi yönetimi bu suçların sorumlusudur. Azerbaycan güçlü bir devlet olmanın gereği olarak tüm saldırılara gereken yanıtı verecektir" dedi.
Aliyev açıklamalarını şöyle sürdürdü;
*Roket saldırısı Ermenistan'ın Vardenis bölgesinden yapıldı. Sonuç olarak 41 Azerbaycanlı sivil öldürüldü ve 200'den fazla kişi yaralandı. Ermeni tarafının amacı kurtarılan bölgeleri yeniden işgal etmektir.
*Ermenistan'ın askeri ve siyasi liderliği suçlarından sorumludur. Azerbaycan tarafı tüm bunlara haysiyetle cevap verecek! Rus arabuluculuğundaki görüşmelere saygısızlık ve Ermeni faşizminin bir başka tezahürü. Bu aşağılık işler Azerbaycan halkının iradesini asla bozamaz.
BU CENEVRE'NİN İHLALİDİR
*Ermenistan ateşkesi ihlal etti ve Gence'deki sivillere roket attı. Bu bir savaş suçu ve Cenevre Sözleşmelerinin ağır bir ihlalidir.
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SON DAKİKA! Aliyev'den Ermenistan'a ültimatom: Azerbaycan tarafı tüm bunlara layıkıyla cevap verecek