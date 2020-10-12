Son dakika... CHP'li Canan Kaftancıoğlu işbaşında! Eleştiriye 'HAYVAN'lı cevap!

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, özellikle sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ve terör örgütleri ile arasına mesafe koyamamakla eleştiriliyor. Bu eleştirilerden biri de SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı'dan geldi. İşte CHP'de dili ve siyaset tarzı hep tartışma konusu olan Canan Kaftancıoğlu eksenindeki son dakika tartışmasının ayrıntıları...

"NEDEN GÖREVDE?" DİYE SORDU

Bayrakçı özel bir TV kanalının canlı yayında Kaftancıoğlu'nun PKK ve Ermeni Soykırımı imalarını ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın da Kaftancıoğlu'nun eleştirdiğini anımsatarak CHP içinde bulundurulmasını sorguladı ve "Neden hala görevinde" diye sordu.