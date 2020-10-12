Son dakika haberi: Dünya Ermenistan'ın işlediği insanlık suçuna hala sessiz! İşte haydut devlet Ermenistan bu!

Ermenistan insani yardım, cenaze ve esir değişimi için yapılan ateşkesi Gence katliamıyla bozarak terör zihniyetiyle yönetildiğini bir kez daha kanıtladı. Sivillere füzeli saldırıya Dünya'nın sessizliği ise yürek dağlıyor

Ermenistan ordusu, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden, Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'ye füzelerle saldırarak katliam yaptı. Önceki gece saat 02:00'de gerçekleşen saldırıda 9 kişi öldü, 39 kişi de yaralandı. Yaralılardan 6'sının çocuk olduğu aktarıldı. 2 kilometrelik alanda yüzlerce ev hasar gördü. Füzenin düştüğü yerde 5 metrelik çukur oluştu. Bir ev tamamen yıkıldı. Arama kurtarma çalışmaları 10 saate yakın sürdü. Genceliler yaşadığı dehşet anlarını SABAH'a anlattı.







"BİZİ KORKUTAMAZLAR"

Alçak saldırıya yatağında yakalanan Akife Bayramoğlu (64), komşuları tarafından enkaz altından çıkarılmış, Bayramoğlu, "Uyuyordum, evimiz başımıza yıkıldı. Torumun vardı, başında Kuran-ı Kerim asılıydı. Bize yaptıkları bu zulüm bitsin artık. Ermeniler bizi korkutacaklarını düşünüyor. Ben bile giderim cepheye vatanımı savunmak için. Ateşkes ilan edip masumları vuran ikiyüzlü Ermenistan'la savaşarım" dedi.

Son dakika haberi... Ermenistan'dan Azerbaycan'a kalleş saldırı! Olay yerinden canlı yayın... 5 ölü, 28 yaralı | Video

Saldırıda yüzünden yaralanan Halid İmonov (43), "Büyük bir patlama oldu, evin duvarları, pencereleri patladı. 6 aylık bebeğim var. Ermenistan ordusu Gence'ye saldırmaya başlayınca Bakü'ye göndermiştik. İyi ki göndermişim. Beşiğinin üstü tavandan gelen parçalarla dolu. Biz ateşkes istemiyoruz. Vatanımızı, Karabağ'ımızı, öz yurdumuzu istiyoruz. Yine arkadan vurdular. Biz Ermenistan ordusuna güvenmiyoruz" diye konuştu.







AMBULANSI BİLE VURDULAR

Azayede Aliyev (55), "Bize, kadınlara, çocukların üstüne niye bomba yağdırıyorlar. Lanet olsun ateşkes ilan edip uykumuzda bomba yağdırana, lanet olsun iki yüzlü Ermenistan ordusuna" dedi.

Öte yandan Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ateşkesin hemen ardından Ermenistan'ın beyaz bayrak taşıyan bir Azerbaycan ambulansını vurduğunu duyurdu.







MİNİK ŞAYLAN'IN 'AĞABEYİM KURTULDU' MUTLULUĞU

Ermenistan'ın hain saldırında yaralan Bahtiyar İbrahimov (5), tedavisinin tamamlanmasının ardından evine döndü. Saldırı sırasında uyuyan Bahtiyar'ın yüzüne patlamanın şiddetiyle cam parçaları sapladı. Evlerinin büyük kısmı yıkılan Bahtiyar, enkazların arasında kaybolan oyuncaklarını aradı. Bahtiyar'ın, küçük kardeşi Şaylan da hastaneden dönen abisine sarılarak sevgisini gösterdi.



'GEREKEN YANIT VERİLECEK'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Savaş suçu niteliğindeki bu saldırı Cenevre Sözleşmelerini alenen ihlaldir. Rusya'nın arabuluculuğundaki müzakerelere saygısızlık ve Ermeni faşizminin tezahürüdür. Bu alçakça saldırı Azerbaycan halkının iradesini asla kıramaz! Ermenistan'ın askeri ve siyasi yönetimi bu suçların sorumlusudur. Azerbaycan, tüm bunlara gereken yanıtı verecektir.

Ermenistan'ın en çok hedef aldığı yerleşim yerlerinden Terter'de büyük hasar SON DAKİKA: Savaş suçu işleyen Ermenistan'a Türkiye'den sert tepki! Uluslararası kamuoyunda flaş çağrı... Son Dakika Haberi: Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında son durum! Ateşkesi ihlal eden Ermeni güçlerine Azerbaycan ordusundan ağır darbe