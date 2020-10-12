Son dakika: Hatay yangınında çocuklarıyla kaçan baba konuştu: Taksim'de yürüyen ünlülerin sesi çıkmadı

"MİLYONLARCA AĞAÇ YANDI KİMSENİN SESİ ÇIKMADI"

Terör örgütü PKK'ya bağlı 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi'nin Hatay'daki yangınları başlattıklarını açıklamaları ve yetkililerin de fail olarak terör örgünü işaret etmeleri üzerine Taksim'de ağaçların yok olmaması adına yürüyen ünlülerin, Hatay'daki yangına da bir tepki vermelerini beklediklerini söyleyen Şahin, "Bir ağaç için orada o kadar olaylar çıktı, o kadar şeyler yaşandı, binlerce belki de milyonlarca ağaç yandı kimsenin sesi çıkmadı, kimse bir şey söylemedi. Gelip ya da televizyonlara çıkıp 'içimiz yanıyor' gibi şeylerde duymadık. Yanan bizim memleketimiz başka memleket değil" diyerek tepki gösterdi.