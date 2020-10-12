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Son dakika: Milli Savunma Bakanı : Ermenistan bunun hesabını verecek

Son dakika haberine göre; Bakan Akar: ( kararı) Ege ve yetki alanlarımız var tarafından. Bu hiç kimseye bir tehdit değil. Gerilimi yükseltmek için her şeyi yapıyorlar. dedi. Bakan Akar: "Bilimsel ve teknik çalışmalarımızı korumak ve refakat etmek durumundayız. Oruç Reis planlı ve programlı faaliyetlerini sürdürmekte Deniz Kuvvetleri olarak ihtiyaç halinde koruma ve refakat sağlayacağız." ifadelerini kullandı

AA
Giriş Tarihi: 12.10.2020 13:35 Son Güncelleme: 12.10.2020 13:49 ABONE OL
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Ermenistan bunun hesabını verecek
Son dakika haberine göre; Bakan Akar: (NAVTEX kararı) Ege ve Akdenizde yetki alanlarımız var BM tarafından. Bu hiç kimseye bir tehdit değil. Gerilimi yükseltmek için her şeyi yapıyorlar. dedi.

Bakan Akar: "Bilimsel ve teknik çalışmalarımızı korumak ve refakat etmek durumundayız. Oruç Reis planlı ve programlı faaliyetlerini sürdürmekte Deniz Kuvvetleri olarak ihtiyaç halinde koruma ve refakat sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Ermenistan'ın Gence'ye saldırısı) Bunların hesabını hem tarih önünde hem de uluslararası hukuk önünde bir gün verecekler. Ermenistan, savaş, insanlık suçu işliyor. Ne uluslararası hukuka ne insani değerlere saygıları var.

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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Ermenistan bunun hesabını verecek
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