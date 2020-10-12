Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Ermenistan bunun hesabını verecek

Tufanbeyli’ye dev Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı

Ermenistan birlikleri Goranboy, Terter ve Ağdam’a saldırdı

Son dakika haberi: Dünya Ermenistan'ın işlediği insanlık suçuna hala sessiz! İşte haydut devlet Ermenistan bu!

Azerbaycan'dan son dakika haberi: Kalleş saldırının ardından Ermenistan bozguna uğradı! Çok sayıda Ermeni komutan öldürüldü...

Dünya Azerbaycanlılar Kongresi Başkanı Dr. Asıf Kurban: “Ermenistan sivilleri bilerek hedef alıp katliam yapıyor”

Son dakika haberine göre; Bakan Akar: (NAVTEX kararı) Ege ve Akdenizde yetki alanlarımız var BM tarafından. Bu hiç kimseye bir tehdit değil. Gerilimi yükseltmek için her şeyi yapıyorlar. dedi.Bakan Akar: "Bilimsel ve teknik çalışmalarımızı korumak ve refakat etmek durumundayız. Oruç Reis planlı ve programlı faaliyetlerini sürdürmekte Deniz Kuvvetleri olarak ihtiyaç halinde koruma ve refakat sağlayacağız." ifadelerini kullandı.Ermenistan'ın Gence'ye saldırısı) Bunların hesabını hem tarih önünde hem de uluslararası hukuk önünde bir gün verecekler. Ermenistan, savaş, insanlık suçu işliyor. Ne uluslararası hukuka ne insani değerlere saygıları var.