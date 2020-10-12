SON DAKİKA - Terör örgütü PKK'nın 3 bin 250 çocuğu kaçırdığı ortaya çıktı! İşte PKK inlerinden görüntüler

KIZINI ÖLDÜRDÜLER

PKK'nın işgal altında tuttuğu Mahaviş köyünde örgüte katılmayı ve para vermeyi reddeden bir babanın 8 yaşındaki kızı Fatma El Mahaviş'i kaçırdı. Küçük kızın ellerini bağlayıp işkence yapan alçaklar, daha sonra kız çocuğunu 4 kurşunla vurarak öldürdü. Kanlı örgütün Rakka kırsalında son 1 ayda kaçırdığı 7 çocuğu da aynı şekilde katlettiği ortaya çıktı. Eylül ayında da Irak'ın Şengal bölgesinden çocukları kaçırılan Ezidi ailelerden bazılarının Irak hükümeti ve insan hakları örgütlerine yardım çağrısında bulunduğu öğrenildi. Örgütün Şengal bölgesinden son 2 yılda 170 çocuğu kaçırdığı belirlendi.





OKUL YOLUNDA KAÇIRIP DAĞA GÖTÜRDÜLER!

Terör örgütü son olarak 4 gün önce, Kamışlı'da 16 yaşındaki kız çocuğu Ravan Umran Alliko'yu okul çıkışı kaçırıp, Himo köyünde sözde asayiş merkezine götürdü. Kızlarının örgüt tarafından kaçırıldığını öğrenen aile tüm çabalarına rağmen kızlarını geri alamadı.

ÇOCUKLARI YAYINLAYIP KATILIM SÜRÜYOR MESAJI VERDİLER!

Geçen Temmuz'da Kamışlı'dan kaçırılan Cudi Ömer (14), Aynularab'dan kaçırılan Dicvar Cuma (15) ve kız çocuğu Caklin Eyyüp (14) ille Tel Kerem köyünden kaçırılan kız çocuğu Lina Halaf'tan (15) aileleri ise şu ana kadar çocuklarından haber alamadı. PKK/YPG, ağustos ayı içinde Kürt, Arap ve Ezidi kökenli ailelerden kaçırdığı küçük yaştaki 14 kız çocuğunun dağda çekilen fotoğraflarını, "Gerillaya katılım sürüyor" diyerek kendi yayın organları üzerinden servis etti.