AYM üyesine tepkiler çığ gibi! Skandal paylaşımını silip, hesabını kapattı

Anayasa Mahkemesi'nin CHP milletvekili Enis Berberoğlu ile ilgili verdiği hak mahkumiyeti kararı bugün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yok hükmünde sayılmıştı.

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'dan bu akşam saatlerinde garip bir sosyal medya paylaşımı geldi. Yıldırım, Anayasa Mahkemesi binasının gece vakti çekilmiş resmini paylaşarak "ışıklar yanıyor"ifadesini kullandı. Yıldırım'ın bu mesajı eski Türkiye döneminde vesayetçiler tarafından sık sık kullanılan "genelkurmayın ışıkları yanıyor" mesajını akıllara getirdi.

'SKANDAL PAYLAŞIMI SİLDİ'

Yıldırım'ın paylaşımı üzerine İçişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından 'Işıklarımız hiç sönmüyor' mesajıyla bakanlığın fotoğrafını paylaşmasının ardından Yıldırım'a tepkiler çığ gibi büyüdü. Yıldırım skandal paylaşımını sildikten sonra hesabını kilitledi.

'İSTİFA ETSİN'

İçişleri Bakan yardımcısı İsmail Çataklı Yıldırım'ın paylaşımına tepki göstererek istifa çağrısı yaptı. Çataklı 'Dün "Genelkurmay'ın ışıkları yanıyor" diyerek darbecilere selam çakanların bugün görevini üstlenenler bir saniye durmasın, istifa etsin!' dedi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik ise 'Demokrasimizi kimse tehdit edemez. Bir Anayasa Mahkemesi üyesi Türkiye'nin "HUKUK GÜVENLİĞİ"ni ihlal edemez. Cunta ağzıyla konuşanların anayasal düzenimizi hedef almasına müsaade etmeyeceğiz. Darbeci zihniyetin kurumlarımızda olmasına tahammül edemeyiz' açıklaması yaptı.

ADALET BAKANI 'IŞIKLARI MİLLET AÇAR'

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de tepkisini 'Vesayet özlemi içinde olanlar, hukuk adına konuşma ehliyetini yitirirler. Işıkları Millet açar, Millet kapatır.' mesajıyla dile getirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise 'AYM üyeleri arasında belli ki vesayet özlemi çekenler var. Kimse merak etmesin; milletimiz feraset sahibidir, lüzumsuz ışıkları söndürmeyi iyi bilir' açıklaması yaptı.