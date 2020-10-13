SON DAKİKA HABERİ | Çavuşoğlu İsveçli bakana ders verdi, sosyal medya yıkıldı

"TOKAT YEMİŞ GİBİ OLDU"

"Sen ne yaptın sayın bakanımız Çavuşoglu? İsveçli bayan bakan renkten renge girdi. Kadın kıpkırmızı oldu. Bir ara bayılacak sandım tokat yemiş gibi oldu kızcağız"

"Mevlüt Çavuşoğlu yine diplomatik yolla racon nasıl kesilir nasıl dövmekten beter edilirin dersini vermiş."