SON DAKİKA HABERİ | Çavuşoğlu İsveçli bakana ders verdi, sosyal medya yıkıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün görüştüğü mevkidaşı İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile ortak bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini isteyen AB yetkilileri ve İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'ye sert çıktı dünya medyasında son dakika olarak geçen çarpıcı sözlerle adeta demokrasi, insanlık ve tutarlılık dersi verdi. Çavuşoğlu Linde'ye dönerek "Siz hangi yetkiyle Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini istiyorsunuz? Biz işgalci değil topraklarının güvenliğini sağlayan bir ülkeyiz. Siz PKK'ya ülkenizde ofis açtırıyorsunuz. O örgüt anneleri çocuksuz, çocukları anasız babasız bırakıyor. Siz de bir annesiniz buna ne diyeceksiniz?" dedi.
SON DAKİKA ÇAVUŞOĞLU VURDU SOSYAL MEDYA SES VERDİ
Çavuşoğlu'nun sert sözleri üzerine İsveçli mevkidaşı sözlerini kısa kesti ve toplantı sona ererken yaşananları canlı yayında izleyen vatandaşlar sosyal medya platformları üzerinden çok sayıda yorum yaptı. Milletin hislerine tercüman olduğunu söyleyen kullanıcılar Bakan Çavuşoğlu'na destek mesajları attı.
İşte dünya gündeminde önemli bir yer edinen son dakika gelişmesinin ardından sosyal medyada yapılan bazı yorumlar;
"ALLAH RAZI OLSUN"
"Yemin ederim Sn. Çavuşoğlu, yıllardır içimde biriktirdiğim ne varsa, hepsini mevkidaşı ve onun nezdinde tüm Avrupaya söyledi. Allah razi olsun. Adam adam.."
"Sayın Bakan Çavuşoğlu İsveç li bakana hak ettiği cevabı vermiş."
"İSVEÇLİ BAKANIN YÜZÜNE SÖYLEDİ"
Ülke için de sayın Süleyman Soylu ülke dışında da Sayın Mevlüt Çavuşoğlu bunlara nefes aldırtmıyor. Gerizekalıya anlatır gibi tane tane anlatmış. Kadın geldiğine pişman olmuştur.
Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'li bakanın 'dümdük' yüzüne "Suriye' yi bölmek isteyenleri destekliyorsunuz" dedi.
"EVLAT NÖBETİ TUTAN ANNELERE SELAM OLSUN"
"Diyarbakır da EVLAT NÖBETİ tutan annelere selam olsun. Hdpkk yı sizin VİCDANINIZ bitirir. Yüreğine sağlık sayın ÇAVUŞOĞLU"
"CANLI YAYINDA İNSANLIK DERSİ VERDİ"
"Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'in çok bilmiş Dışişleri bakanına, canlı yayında insanlık dersi verdi."
"Bugün karşıma çıkan en güzel son dakika haberiydi. Helal olsun bakanıma"
"TOKAT YEMİŞ GİBİ OLDU"
"Sen ne yaptın sayın bakanımız Çavuşoglu? İsveçli bayan bakan renkten renge girdi. Kadın kıpkırmızı oldu. Bir ara bayılacak sandım tokat yemiş gibi oldu kızcağız"
"Mevlüt Çavuşoğlu yine diplomatik yolla racon nasıl kesilir nasıl dövmekten beter edilirin dersini vermiş."
"İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde:
-"Türkiye Suriye'den çekilmeli"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:
- "Siz kimin adına 'çekilin' diyorsunuz? Siz kimsiniz?"
"GURURLANDIRDI"
"Mevlüt Çavuşoğlu durur mu yapıştırır cevabı."
"Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu" yine bizi gururlandırmış! Clapping hands signClapping hands signClapping hands signFlag of TurkeyFlag of TurkeyFlag of Turkey Allah razı olsun bakanımızdan!
"Kral adam bu Çavuşoğlu,keyfim yerine geliyor böyle tiplere canlı yayında cevabını verince."
"AĞZINA SAĞLIK"
"İsveç Dışişleri Bakanı'na haddini bildiren Çavuşoğlu'nun ağzına sağlık, bravo!"
Çavuşoğlu İsveç Dışişleri Bakanını yerden yere vurdu. Sessiz kalmadı. "Hangi yetkiyle Suriyeden çık diyorsunuz?" Verdi veriştirdi. "Siz de annesiniz Diyarbakıra gidin Annelerle konuşun bakayım" dedi. Kadın korkudan ben misafirim dedi Vatan, millet, milli menfaat işte böyle savunulur.
Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla önemli açıklamalarda bulundu | Video