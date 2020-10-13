SON DAKİKA - İBB'den skandal karar: 175 milyonluk ihale ile bir parkı daha yok edecekler

AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI!

Öte yandan söz konusu alanın afet anında acil toplanma bölgesi olarak kullanılabilmesi için de ayrıca karar bulunuyor. Park ve acil toplanma alanı olarak belirlenen yerin imar durumu ticaret ve konut alanı olarak gösterilerek ihaleye çıkarılması dikkat çekti. İstanbul'da bu bölgede yaşayan vatandaşların bir deprem ya da diğer afetlerle ilgili toplanacağı bir alan da kalmamış olacak.