Son dakika... İYİ Parti'de kılıçlar çekildi kelimeler sertleşti! Liste krizinde 'Ahlaksız' çıkışı

KONCUK'TAN SERT AÇIKLAMALAR: AHLAKSIZ BİR OPERASYON

İYİ Parti Adana Milletvekili Koncuk, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, tepkilerinin sonuç alıncaya kadar süreceğini belirterek liste krizini çıkaran ve onlara sahip çıkanları kastederek "Partide ahlaksız bir operasyon olmuştur. Bu parti ahlaksızlıklara zemin yaratmak için kurulmuş bir siyasi hareket değildir." dedi.

Bir partide Genel Başkanın görevinin partiyi kuruluş misyonlarına uygun bir biçimde yönetmek olduğunu dile getiren Koncuk, şunları söyledi:

GENEL BAŞKANIN GÖREVİ MİSYONA UYGUN YÖNETİMDİR

"Biz hala doğru karar verileceğinden umudumuzu kesmedik. Genel Başkan tavrını koymalıdır. Bu sebeple yarın grup toplantısına ikinci kere katılmayacağız. Partinin kuruluş amaçlarına uygun bir tavır istiyoruz. İnsanlar kara listelere alınmış ve adeta Genel Başkanımızın iradesi çizilmiş. Bundan sonraki süreçte yaşananları yakından takip ederek kararlarımızı alacağız. Bu tavrımız olayları kamuoyunda, televizyonlarda anlatmak şeklinde olur. Gözlemliyoruz ve düzeltilmesini umut ediyoruz.

"BU TARTIŞMA HAKLAR TESLİM EDİLENE KADAR DEVAM EDECEK"

Şunu kimse düşünmesin, bu tartışma biter, soğur, geçer. Kimse böyle bir hayal kurmasın, bu tartışma bitmez. Bu tartışma hak eden insanların hakkı teslim edilene kadar devam edecektir."

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