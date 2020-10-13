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Son dakika: Mahkemeden kararı

Son dakika haberi... 14. Ağır ceza mahkemesi 'nun yeniden yargılanmasına gerek yok dedi.

Giriş Tarihi: 13.10.2020 15:12 Son Güncelleme: 13.10.2020 15:28 ABONE OL
Son dakika: Mahkemeden Enis Berberoğlu kararı

Enis Berberoğlu hakkında mahkemeden son dakika kararı... Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu ile ilgili verdiği kararı görüşen 14. Ağır Ceza Mahkemesi Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına gerek olmadığına hükmetti.

AYM'NİN ENİS BERBEROĞLU KARARI

AYM, 'gizli kalması gereken bilgileri açıklamak' suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası alan CHP'li Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusunda seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine 17 Eylül 2020 tarihinde oy birliğiyle hükmetmişti.

İşte Enis Berberoğlu'nun ceza aldığı suç kapsamı!

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Son dakika: Mahkemeden Enis Berberoğlu kararı
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