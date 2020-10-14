SON DAKİKA... İşte Ermenistan'ın savaş suçunun belgesi!

YENİ GELİŞME: ERMENİ SİSTEMLERİ İMHA EDİLDİ

Öte yandan bu sabah edinilen bilgiye göre Azerbaycan Savunma Bakanlığı bir açıklama yayınladı ve açıklamada, Ermenistan'da konuşlu iki balistik nitelikli füze sisteminin bir tanesinin yerel saatle gece 01'de civarında diğerinin de 08'de nokta atışıyla imha edildiği bildirildi. Etkisiz hale getirilen füzelerin Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine saldırı hazırlığında olduğu ve bu nedenle doğal olarak Ermenistan arazisinde konuşlanmalarına rağmen Azerbaycan ordusu için yasal hedef haline geldiği kayda geçirildi.