SON DAKİKA... İşte Ermenistan'ın savaş suçunun belgesi!

Azerbaycan'da Fuzuli'ye patlamadan düşen bir Tochka-U füzesini SABAH görüntüledi. Söz konusu son dakika görüntüleri savaş suçunun kanıtı niteliği taşırken füzelerin önünde gazetemize konuşan mayın temizleme uzmanı Hüseyinov "Gence'de 10 vatandaşımızı bu füzeyle katlettiler. Bu bir savaş suçu" dedi.
İşte ateşkes, sivil, insanlık ve vicdan tanımaz PKK destekli Ermeni güçlerinin sivillere uyguladığı zulüm ve işlediği savaç suçunun belgesi;
SON DAKİKA ERMENİSTAN'IN TOCHKA-U FÜZESİYLE SALDIRIYOR! İŞTE BELGESİ
Ermenistan, Azerbaycan topraklarında sivil yerleşim yerlerine kullanımı yasak olan ve birçok sözleşmede savaş suçu sayılan "Tochka-U" füzesiyle saldırıyor.
KİMYASAL SAVAŞ VE MİSKET BOMBALARI BAŞLIKLARI TAŞIYOR
79M olarak da bilinen Tochka-U füzesi, kimyasal savaş başlıklarının yanı sıra toplam ağırlığı 2 bin 10 kilo olan misket bombaları ve diğer savaş başlıklarını da taşıyabiliyor.
FLAŞ AÇIKLAMA: GENCE'DE 10 VATANDAŞIMIZ BU SİLAHLA ŞEHİT EDİLDİ
Azerbaycan Cumhuriyeti Topraklarının Mayınlardan Arındırılması Ulusal Ajansı (ANAMA)'nın Baş Mayın Temizleme Uzmanı Azer Hüseyinov SABAH'a yaptığı son dakika açıklamasında "Ermenistan kimyasal ve nükleer savaş başlığı taşıma özelliğine sahip Tochka-U füzesiyle savaş suçu işliyor. Gence'de 10 vatandaşımızı da bu füzeyle öldürdü" dedi.
BU ŞEKİLDE ONLARCA MÜHİMMAT İMHA ETTİK
Azerbaycan'ın Fuzuli şehrine atılan ve patlamayan bir Tochka-U füzesi başında konuya ilişkin bilgi veren Hüseyinov şunları söyledi: Rusya üretimi olan taktik 79M olarak bilinen Tochka-U füzesi kimyasal ve nükleer başlıklar taşıma özelliğine sahiptir. 15 km'den 120 km uzağa kadar atılabilir. Fuzuli'de bir tarlaya düşmüş. Biz hemen bölgeye gelip alanın etrafını çevirdik. Bölge halkını tarlaya yaklaşmamaları konusunda uyardık.
BU BİR SAVAŞ SUÇUDUR
Askeri hedefleri vurma amaçlı bu füzeyi masum sivillere atıyorlar. Bu bir savaş suçudur. İnsanlık suçudur. Avrupa, dünya buna sessiz kalmaya devam ediyor.
400'DEN FAZLA SALDIRI
Eylül ayından bu yana PKK destekli Ermenistan güçleri sivillerin yaşadığı, çocukların olduğu şehirlerimize bu tehlikeli füzelerle saldırıyor. 25 ayrı bomba imha uzmanı ekiple Ermenilerin bombaladığı bölgelere düşen füze, roket ve patlayıcıları etkisiz hale getirmek için çalışıyoruz. Bugüne kadar 400'ün üzerinde ihbar aldık, 70'ten fazla patlamamış mühimmat bulduk ve temizledik.
EN AÇIK BELGE BUDUR
Azerbaycan'da dakika dakika değişkenlik gösteren savaşın seyri Ermenistan ordusunun ateşkese rağmen sivillerin üstüne bomba yağdırmaya devam ettiği bir hal aldı. Gelinen son durumda sivillerin yaşadığı topraklarda böylesine tehlikeli bir füzeyi ateşlemesi, işgalci ülkenin askeri ve siyasi liderliğinin savaş suçu işlediğinin en açık belgesidir.
SIZMA GİRİŞİMİ ENGELLENDİ
Öte yandan PKK destekli Ermenistan askerleri, kaybettikleri mevzileri yeniden işgal etmek amacıyla Ağdere, Ağdam, Fuzuli ve Hadrut yönünde küçük gruplar halinde saldırı düzenledi. Azerbaycan Ordusu sızma girişimini engellerken Ermeni askerlere ait 3 Grad füze sistemi, 1 Tor- M2KM uçaksavar sistemi, 1 adet D-20 obüsü, 3 İHA ve çok sayıda Ermeni milisini etkisiz hale getirdi.
YENİ GELİŞME: ERMENİ SİSTEMLERİ İMHA EDİLDİ
Öte yandan bu sabah edinilen bilgiye göre Azerbaycan Savunma Bakanlığı bir açıklama yayınladı ve açıklamada, Ermenistan'da konuşlu iki balistik nitelikli füze sisteminin bir tanesinin yerel saatle gece 01'de civarında diğerinin de 08'de nokta atışıyla imha edildiği bildirildi. Etkisiz hale getirilen füzelerin Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine saldırı hazırlığında olduğu ve bu nedenle doğal olarak Ermenistan arazisinde konuşlanmalarına rağmen Azerbaycan ordusu için yasal hedef haline geldiği kayda geçirildi.