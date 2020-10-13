SON DAKİKA HABERİ – Ateşkese ihanet eden Ermenistan’dan bir alçak saldırı daha!

İLHAM ALİYEV'DEN FLAŞ ÇIKIŞ: KARŞILIĞINI ALACAKLAR

Saldırılar üzerine ülkesine ve dünya kamuoyuna seslenen Aliyev, Azerbaycan'a yönelik saldırılar ve Dağlık Karabağ bölgesindeki son durum hakkında "İnsani ateşkese dahi uymayanlardan bunun hesabı sorulacak" demiş ve Bundan sonraki ateşkes şartlarını şöyle açıklamıştı; Ermenistan güçleri ve destekçisi örgütler Azerbaycan topraklarından çıkacak. Azerbaycan'ın kayıtsız şartsız toprak bütünlüğünü resmen tanıdığını ilan edecek ve Dağlık Karabağ'ın Ermenistan'a ait olmadığını beyan edecek. Son olarak da Bakü'den özür dilenecek"