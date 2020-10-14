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Son dakika: Başkanı 'tan AYM üyesine tepki

Son dakika haberi... Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın, darbe imalı skandal paylaşımına bir tepki de Başkanı 'tan geldi... "Darbeci reflekslerin gölgesindeki söylemler kabul edilemez. Bu ülkede darbeci karanlık kafaları aydınlatacak ışığın anahtarı tektir ve o da Aziz Milletimizin iradesidir. Gereken her durumda o irade sağduyu ile ışıkları açar ve lüzumsuzsa da kapar"

DHA
Giriş Tarihi: 14.10.2020 11:04 Son Güncelleme: 14.10.2020 11:29 ABONE OL
Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan AYM üyesine tepki

TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından, Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Engin Yıldırım'ın yaptığı 'ışıklar yanıyor' paylaşımına tepki gösterdi. Şentop, "Darbeci reflekslerin gölgesindeki söylemler kabul edilemez. Bu ülkede darbeci karanlık kafaları aydınlatacak ışığın anahtarı tektir ve o da Aziz Milletimizin iradesidir. Gereken her durumda o irade sağduyu ile ışıkları açar ve lüzumsuzsa da kapar" dedi.

AYM GELEN TEPKİLER ÜZERİNE BUGÜN TOPLANIYOR

Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın, darbe çağrışımı yapan, 'Işıklar yanıyor' paylaşımı sonrası sıcak bir gelişme yaşandı. AYM, gelen tepkiler üzerine olağanüstü toplantı kararı aldı.

Son dakika haberi: AYM'den darbe kokan paylaşım sonrası olağanüstü toplantı kararı!
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Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan AYM üyesine tepki
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