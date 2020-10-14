Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten AYM Üyesinin darbe imalı 'Işıklar yanıyor' paylaşımına sert tepki: Utanç verici...

Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AYM Üyesi Engin Yıldırım'ın, skandal paylaşımına sert tepki gösterdi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'ye geçmişte acılar yaşatmış müdahalelerin sloganının bir Anayasa Mahkemesi Üyesi tarafından kullanılması utanç verici bir saygısızlıktır. " ifadelerini kullandı.

AYM ÜYESİNİN SKANDAL PAYLAŞIMINA SERT TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AYM Üyesi Engin Yıldırım'ın, 'Işıklar yanıyor' paylaşımına şu sözlerle tepki gösterdi:

Türkiye'ye geçmişte acılar yaşatmış müdahalelerin sloganının bir Anayasa Mahkemesi Üyesi tarafından kullanılması utanç verici bir saygısızlıktır.

Hukuktan başka bir dili olmaması gereken bir AYM mensubunun hukuku katletmenin sembolü olan bir dille konuşması vahimdir.

Müdahaleler anayasal düzeni yıkmış ve milletimize büyük acılar yaşatmıştır. Müdahalelerin neticesinde hukuk düzenimiz ortadan kaldırılmıştır. Varlık sebebi hukuk olan AYM'de bir üye ise hukuku katleden müdahalelerin diliyle konuşuyor... Bu kabul edilemez.

Türkiye'nin gerçek hukukçuları en son 15 Temmuz darbe girişiminde teröristlerin müdahalesine güçlü bir direniş gösterdiler. Gerçek hukukçular demokrasiyi koruma mücadelesi verdiler. AYM Üyesi'nin kullandığı dil ise milleti tehdit etmenin ve hukuku yıkan müdahalelerin dilidir.